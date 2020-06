US-Behörde entzieht Zulassung für Trumps „Wundermittel“ gegen Corona

Weltweit forschen Wissenschaftler an einem Impfstoff gegen Covid-19 – in der Zwischenzeit müssen andere Medikamente in der Pandemie aushelfen. Ein gutes Beispiel dafür ist das von US-Präsident Donald Trump viel gepriesene Heilmittel Hydroxychloroquin – doch nun soll es bei der Behandlung von Corona nicht mehr eingesetzt werden.