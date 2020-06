Schätzung: Bis zu 26,4 Millionen Corona-Infizierte in den USA – Behörde

Die Testkapazitäten in den USA sind in den letzten Wochen stark hochgefahren worden – die Infektionszahlen stiegen damit rasant. Nun hat die US-Seuchenschutzbehörde eine Hochrechnung auf die Gesamtzahl der Fälle gewagt: bis zu acht Prozent oder bis zu 26,4 Millionen Menschen könnten von SARS-CoV-2 betroffen sein.

In den USA werden an der Bevölkerung in großem Maße Antikörper- und Erregertests durchgeführt, um zu prüfen, wer an einer Infektion mit dem SARS-Coronavirus-2 leidet oder diese bereits hinter sich hat. Bislang ist laut der US-Seuchenschutzbehörde „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) über 32 Millionen Mal getestet worden, was bei einer Bevölkerung von 329,8 Millionen Menschen zehn Prozent ausmacht. Über drei Millionen der Tests haben ein positives Ergebnis angezeigt.

Aber zehn Prozent sind nur ein Bruchteil der Bevölkerung, die Bestimmung der Gesamtzahl der Fälle ist eine Frage der statistischen Hochrechnung. Genau das hat das CDC nun getan und kam zu folgendem Ergebnis:

Gegenwärtig dürften zwischen fünf und acht Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten mit dem Virus in Kontakt gekommen sein müssen, was 16,5 und 26,4 Millionen Menschen entspricht.

Erneut Anstieg der Zahlen

In den USA steigen die Zahlen seit April immer weiter an. Letzten Mittwoch allein wurden 35.900 Neuinfektionen an die Johns-Hopkins-Universität gemeldet. Aber regional gibt es große Unterschiede in dieser Entwicklung. So betont der CDC-Geschäftsführer Robert Redfield:

„Es gibt Bundesstaaten, in denen der Bevölkerungsanteil mit Antikörpern bei weniger als zwei Prozent liegt und dort ist die Mehrheit der Menschen weiterhin für das Virus empfänglich. Es gibt andere Regionen wie die New York Metropolitan Area, wo eine deutlich höhere Antikörper-Positivität besteht.“