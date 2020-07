WHO schließt Luftübertragung von Coronaviren nicht aus

Die Expertin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Benedetta Allegranzi, hat bei einer Pressekonferenz in Genf das Übertragungsrisiko des Coronavirus in der Luft als nicht ausgeschlossen bezeichnet.

Das Virus könnte sich Allegranzi zufolge in geschlossenen und unzureichend durchlüfteten Räumen verteilen, wo sich viele Menschen aufhalten.

Die Expertin betonte jedoch, dass weitere Datenlagenwerden sollten.

In einem offenen Brief an die WHO hatten 239 Wissenschaftler aus 32 Ländern Anfang der Woche die Organisation aufgefordert, die Übertragung des Coronavirus durch die kleinsten Partikel in der Luft als einen signifikanten Faktor für die Ausbreitung der Infektion anzuerkennen und ihre Empfehlungen zu überarbeiten.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 11,6 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 539.993 Todesopfer registriert.

