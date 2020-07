Archäologie-Fund in Mexiko: Reste von Cortés-Domizil entdeckt

Bei archäologischen Ausgrabungen in Mexiko-Stadt sind auf den Fundamenten eines Palastes des Aztekenherrschers Axayácatl Überreste eines Hauses des spanischen Eroberers Hernán Cortés freigelegt worden.

Das Haus, in dem der Konquistador den Angaben zufolge mehrere Jahre lang lebte und das vorübergehend als erster Verwaltungssitz des Vizekönigreichs Neuspanien galt, wurde zum Teil aus den Trümmern des Aztekenpalastes gebaut. Dies teilte das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) am Montag (Ortszeit) mit.

Demnach waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits Überreste des Palastes von Axayácatl unter dem Hauptgebäude des Leihhauses Nacional Monte de Piedad im historischen Zentrum der mexikanischen Hauptstadt gefunden worden. Bei den Ausgrabungen dort in den Jahren 2017 und 2018 sei auch ein Raum aus Basalt und Lavagestein gefunden worden. Axayácatl regierte von etwa 1469 bis 1481, also vor der Ankunft der spanischen Eroberer, die Aztekenhauptstadt Tenochtitlan.

Los restos del palacio del conquistador Hernán Cortés sobre los restos del palacio del padre de Motecuhzoma: el Huey tlahtoani Axayacatl. Este hallazgo fue realizado por arqueólogos del PAU del @INAHmx entre el 2017 y 2018. Noten la basa de la columna del siglo XVI. ABRO HILO pic.twitter.com/bT4PDAm9Ln — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) July 13, 2020

​Die Forscher sind zu dem Schluss gelangt, dass es sich um das Zuhause des Konquistadors Cortés nach der Eroberung Tenochtitlans handelte. Unter diesem Raum sei ein offener Teil des Palastes, wahrscheinlich ein Innenhof, entdeckt worden. In der Fassade sind Steinreliefs prähispanischer Motive zu sehen.

Especialistas encontraron restos del Palacio de Axayácatl, gobernante que dirigió Tenochtitlan. 😮https://t.co/D02s75jPIz — Chilango (@ChilangoCom) July 14, 2020

​Tenochtitlan zählte mit mehr als 200.000 Einwohnern zu den größten Städten der Welt, als die Spanier unter Cortés im Jahr 1519 dort ankamen und den damaligen Herrscher Moctezuma II. überraschten. Innerhalb von zwei Jahren haben sie die Stadt dem Erdboden gleichgemacht und die aztekische Hochkultur fast völlig vernichtet. Auf und mit den Trümmern von Tenochtitlan bauten sie die neue Hauptstadt des Vizekönigreichs Neuspanien - Mexiko-Stadt. Moctezuma II. starb 1520 im Palast seines Vaters Axayácatl.

