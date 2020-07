Fukushima-Katastrophe: Radioaktive Mikroteilchen auch heute noch über ganz Japan verstreut – Studie

Ein internationales Forscherteam hat mit Hilfe neuester analytischer Methoden festgestellt, dass Plutonium, das im Nuklearbrennstoff des japanischen Unglücks-AKW Fukushima-1 enthalten war, bis heute in der Umwelt in Form von Kleinteilchen vorhanden ist. Eine diesbezügliche Studie erschien im Fachjournal "Science of the Total Environment".