Gamma 400 wird Geheimnis der dunklen Materie im Universum enthüllen – Astrophysiker

Das Weltall wird von elektromagnetischer Strahlung ganz unterschiedlicher Art durchdrungen. Quellen können Sonnenausbrüche, Sterne, Pulsare, aktive galaktische Kerne, Prozesse im Zusammenhang mit dunkler Materie und vieles mehr sein. Gammastrahlung, die die oberen Schichten der Erdatmosphäre erreicht, sind Photonen mit den höchsten Energien – von Millionen bis Milliarden Elektronenvolt. Für Astrophysiker ist die Gammastrahlung eine unschätzbare Informationsquelle über ferne Welten. Um galaktische Gammastrahlung in ihrer reinen Form zu beobachten, muss man über die Atmosphäre hinausgehen. Es ist möglich, dass dies helfen wird, das Geheimnis der dunklen Materie aufzudecken – einer mysteriösen Substanz, die ein Viertel der Masse des Universums liefert, während sie für die direkte Beobachtung im Weltraum und an Beschleunigern bisher unzugänglich ist.

Das Gamma-400-Observatorium sei genau dazu bestimmt, sagte Oleg Dalkarow, Leiter der Abteilung für Kernphysik und Astrophysik am Lebedew-Institut (Leitorganisation des Projektes), im Sputnik-Gespräch.

„Das Gamma-400-Projekt wurde entwickelt, um ultrahochenergetische Gammastrahlung zu untersuchen. Dieser Bereich ist kaum erforscht, und es ist sehr schwierig, Gammaquellen zu erkennen. Hoffen wir, dass Gamma 400 unser Verständnis davon erweitert, wie die Sternhaufen, das Zentrum der Galaxie, angeordnet sind. Diese Station verspricht einen bedeutenden Fortschritt in unserem Wissen über das Universum. Eine amerikanische Station, ein anderes, ähnliches Objekt, sucht nach solchen Quellen – aber bisher wurden etwa 30 Prozent der Quellen nicht identifiziert. Gamma 400 hat Vorteile gegenüber der amerikanischen Station: seine Winkel- und Energieauflösung ist viel höher. Jetzt planen Japan und die USA ebenfalls, in den 2030er Jahren neue Observatorien einzurichten. Wenn Gamma 400 jedoch vor 2030 seine Arbeit aufnimmt, hat die Station einen absoluten Wettbewerbsvorteil“, ist der Forscher überzeugt.

Gamma 400 kann Gammastrahlen mit einer Energie von 400 Milliarden Elektronenvolt erfassen. Die ersten orbitalen Gammastrahlenteleskope wurden 1968 und 1970 von sowjetischen Wissenschaftlern entwickelt. Die Idee eines neuen Gammateleskops wurde 1987 von einem herausragenden sowjetischen Physiker, dem späteren Nobelpreisträger Vitali Ginzburg, der Astrophysikerin Lidia Kurnosowa und ihrem Laborpersonal vom Lebedew-Institut entwickelt.

Die Ukraine und Italien weigerten sich, am internationalen Projekt Gamma-400 teilzunehmen. Das Teleskop wird also Russland gehören. Nach Angaben des Projektleiters Arkadi Galper sollten die italienische und die ukrainische Seite für das Observatorium u. a. Geräte zur Messung des Einfallswinkels von Gammapartikeln sowie zur Messung der elektromagnetischen Umgebung herstellen. Jetzt werden diese und andere Komponenten in Russland hergestellt. Laut Galper wird Weißrussland an dem Projekt teilnehmen. Die weißrussische Seite ist bereit, einen Teil der Bodenausrüstung herzustellen, die für die Kontrolle des Observatoriums erforderlich ist.

Das astrophysikalische Weltraumobservatorium Gamma-400 soll mit einer Angara-Trägerrakete vom Kosmodrom Wostotschny in die Umlaufbahn gebracht werden. Durch die Inbetriebnahme des Angara-Weltraumraketenkomplexes kann Russland alle Arten von Raumschiffen von seinem Territorium aus starten. Der Komplex umfasst eine Familie umweltfreundlicher Trägerraketen (PH) verschiedener Klassen, mit denen bis zu 37,5 Tonnen Nutzlast (Modifikation Angara-A5W) in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht werden können. Diese Raketen verwenden keine aggressiven und giftigen Heptyl-Brennstoffe. Dies ermöglicht es, die Umweltsicherheit des Komplexes sowohl in den an das Kosmodrom angrenzenden Regionen als auch in den Gebieten zu erhöhen, wo die verbrauchten Raketenstufen niedergehen. Die schwere Trägerrakete Angara-A5 werde im Juli an das russische Verteidigungsministerium übergeben, teilte Dmitri Rogosin, Generaldirektor des Weltraumkonzerns Roskosmos, mit.