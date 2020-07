Ein „Lagerfeuer“ auf der Sonne: Erste Bilder des Solar Orbiters vorgestellt

Am 10. Februar war die ESA-Sonde „Solar Orbiter“ in Richtung Sonne aufgebrochen, nun hat sie die ersten spektakulären Bilder geliefert, die am Donnerstag von der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) vorgestellt wurden. Zum ersten Mal sind mit diesem Werkzeug Seiten des Sterns und Phänomene auf ihm und rund um ihn zu sehen, die es in dieser Detailliertheit schlichtweg noch nicht gegeben hat.

„Obwohl dies nur die ersten Bilder sind, können wir bereits interessante neue Phänomene sehen“, teilt Daniel Müller, ESA-Projektwissenschaftler für Solar Orbiter, mit. „Wir hatten nicht mit so großartigen Ergebnissen gleich zu Beginn gerechnet. Wir können auch sehen, wie sich unsere zehn wissenschaftlichen Instrumente ergänzen und ein ganzheitliches Bild von der Sonne und ihrer Umgebung liefern.“

Der Solar Orbiter wird nicht nur Aufnahmen aus nächster Nähe liefern, er wird auch die erdabgewandte Seite im Blick haben. Zu seinen Aufgaben gehört die Erforschung von Solarwinden, der Sonnen-Corona und des Magnetfelds.

Die Sonne im sichtbaren Bild. Es sind keine Sonnenflecken zu sehen, da der Stern derzeit nur geringe magnetische Aktivitäten aufweisen soll. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Nahaufnahme der Sonnenoberfläche im ultrakurzwelligen Bereich. Zu sehen sind Verwirbelungen, die die Forscher auch als „Lagerfeuer“ beschreiben. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Hier ist die Strahlung der Sonne in einem bestimmten Ultraviolett-Ton zu sehen, der auf Wasserstoff zurückgeht, das Element, das den Haupt-Treibstoff für die Fusionsvorgänge im Mutterstern darstellt. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Die Sonne mit einem anderen Bord-Instrument aufgenommen, das das Magnetfeld des Sterns misst. Die Abbildung wird als „Magnetogramm“ bezeichnet, und eine stärkere magnetische Aktivitiät ist etwa rechts unten zu sehen. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Sogenanntes „Tachogramm“ der Sonne, das ihre Rotation festhält. Der rote Bereich dreht sich weg, der blaue rückt an seinen Platz. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Dieses Bild der Sonnen-Corona gehört zu den ersten Schnappschüssen des Orbiters überhaupt vom 15. Mai. Die Aufzeichnung ist im sichtbaren Wellenbereich des Lichts erfolgt. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Ebenfalls eine Aufnahme der Sonnen-Corona, allerdings vom 21. Juni und diesmal im Ultraviolettbereich. © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Aufnahme eines Sonnenwindes, zusammengesetzt aus Einzelaufnahmen von vier Detektoren © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL 1 / 8 © Foto : Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL Die Sonne im sichtbaren Bild. Es sind keine Sonnenflecken zu sehen, da der Stern derzeit nur geringe magnetische Aktivitäten aufweisen soll.

Bei dieser Weltraummission handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen der ESA und der NASA. Gebaut wurde der Satellit vom Generalunternehmer Airbus Defence and Space in Großbritannien.

Alle Bilder des Solar Orbiters finden sich hier.