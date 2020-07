„Hope Mars Mission“: Erster arabischer Aufbruch zu einem anderen Planeten

Die Al-Amal-Sonde soll die Mars-Atmosphäre untersuchen und ein Zeichen setzen: die arabische Welt will auch ins Weltall-Wettrennen einsteigen. Die gesamte Technik der „Hoffnungssonde“ wurde deshalb im Austausch mit internationalen Partner in den Vereinigten Arabischen Emiraten hergestellt. Der Start kann hier in Echtzeit verfolgt werden.