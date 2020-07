Forscher: Dieses Produkt kann Entwicklung von Diabetes verhindern

Ein internationales Forscherteam ist zu dem Schluss gekommen, dass der Zimt die Blutzuckerkontrolle bei Menschen mit Prädiabetes, also der Vorstufe des Typ 2-Diabetes, verbessern und dessen Weiterentwicklung verlangsamen kann. Die Studienergebnisse sind im „Journal of the Endocrine Society“ veröffentlicht worden.