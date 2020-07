30.000 Teilnehmer gesucht: Corona-Impstoffe treten in Phase-3-Studie

Zeitgleich treten ein deutscher und ein US-Impfstoff in die so genannte Phase 3 der klinischen Studie, in der an 30.000 Teilnehmern die Wirksamkeit der Stoffe untersucht wird. Diese Phase wird mehrere Monate dauern. Ist sie erfolgreich, könnten schon im Herbst 2020 100 Millionen Impfstoffdosen hergestellt werden.

Das mRNA-Vakzin des Biotechnologie-Unternehmens Moderna aus den USA ist in die dritte Phase der klinischen Studie eingetreten. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Jetzt werden mindestens 30.000 freiwillige Studienteilnehmer gesucht, an denen die Wirksamkeit des Impfstoffs mit dem Namen mRNA-1273 geprüft wird.

In Phase 3 wird eine Gruppe, die im Abstand von 28 Tagen zweimal den Impfstoff erhält, mit einer Kontrollgruppe verglichen, der als Placebo eine Salzlösung gespritzt wird. Danach führen die Teilnehmer ihr normales Leben weiter und die Mediziner, die die Studie führen, werden festhalten, wer von ihnen sich im Alltag mit dem Virus ansteckt und wer nicht. Entsprechend wird die Phase-3-Studie mehrere Monate andauern. Als wirksam wird der Impfstoff nur dann eingestuft, wenn sich maximal 150 Teilnehmer von der geimpften Gruppe anstecken, was einem Prozent von 15000 Geimpften entspricht.

Ebenfalls am Montag dann die Meldung vom deutschen Biotechnologie-Unternehmen Biontech, dass auch deren mRNA-Impfstoff BNT162b2 in die Phase-2/3-Studie tritt und in den USA ebenfalls bis zu 30.000 Probanden angeworben werden. Biontech kooperiert bei diesem Vakzin mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer. Sollte die Studie erfolgreich zum Abschluss kommen, wollen die Unternehmen bereits bis Oktober 2020 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren und bis Ende 2021 bis zu 1,3 Milliarden.

Beide mRNA-Wirkstoffe kodieren für das Spike-Oberflächenprotein des SARS-Corona-Virus-2, wobei das von Biontech durch geringe Abwandlungen optimiert sein soll.