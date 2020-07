Mit Rover und Helikopter zum Roten Planeten: Start der Mars-2020-Mission – Live

„Mars 2020“: Ein Rover soll nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten suchen, ein Helikopter den ersten Flug in der Atmosphäre üben. Zudem steht die Erforschung der Geologie und die erste Rückholaktion einer Probe vom Mars auf der Liste. Der Start der ambitionierten Nasa-Mission lässt sich hier verfolgen.

Am Donnerstag starten der Mars-Rover „Perseverance“ und sein kleiner Begleiter, der Mars-Helikopter „Ingenuity“, an Bord einer Atlas-V-Rakete vom US-Weltraumbahnof Cape Canaveral ins All. Der Raketenstart markiert den Auftakt der Mission „Mars 2020“ und kann hier live verfolgt werden:

Die Aufgaben des Erkundungsroboters „Perseverance“ sind vielfältig: Er soll Marsgestein untersuchen, um Informationen über geologische Prozesse des Roten Planeten zu gewinnen, Marsgeräusche aufzeichnen, Erkenntnisse über das dortige Klima sammeln und auch nach Spuren von Leben suchen.

© NASA . JPL-Caltech Der Mars-Rover „Perseverance“, im Vordergrund der kleine Mars-Hubschrauber „Ingenuity“

Mit dem Jezero-Krater als Landestelle wurde ein aussichtsreicher Kandidat ausgewählt. Vor über dreieinhalb Milliarden Jahren soll ein uralter Marsfluss den Krater mit Wasser angefüllt und in einen See verwandelt haben. Es gibt Hinweise auf das Vorhandensein von Lehm im Krater und es könnte sein, dass im See auch Bakterien existiert haben, deren Überreste der Rover nachweisen könnte.

© NASA . JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL Die Landestelle von „Mars 2020“ in einem uralten Krater

Der solabetriebene Mini-Hubschrauber „Ingenuity“ soll zum einen für den Rover die beste Route durch den Krater finden. In erster Linie handelt es sich aber um den ersten Flugtest in der dünnen Atmosphäre des Roten Planeten. Um sich in der Schwebe halten zu können, müssen die Rotorblätter des Fluggeräts 3000 Umdrehungen pro Minute vollführen.

© NASA . JPL-Caltech Der Mars-Helikopter „Ingenuity“ soll die ersten Flugversuche in der Mars-Athmosphäre durchführen

Die Mission ist bereits verknüpft mit Folgemissionen: Die gesammelten Proben des Rovers sollen in den Jahren 2026-2028 im Rahmen einer Probenrückhol-Mission erstmals auf die Erde gebracht werden. Außerdem hat der Rover ein Instrument an Bord, mit dem er aus dem Kohlenstoffdioxid aus der Marsatmosphäre Sauerstoff gewinnen kann. Der Test dieses Instruments ist von Bedeutung für mögliche bemannte Mars-Missionen in der Zukunft.