US-Physiker kalkuliert Zeitpunkt des überhaupt letzten Supernova-Ereignisses

Das Ende des Kosmos, wie wir ihn heute kennen, werde nicht mit einem Knall kommen, schreibt die ISU am 11. August. Die meisten Sterne würden „sehr, sehr langsam zischen, indem ihre Temperaturen auf null sinken“ würden. Die britische Fachzeitschrift „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ habe die Studie Caplans zur Publikation akzeptiert.

Schwarze Zwerge

Laut dem Forscher sollen weiße Zwergsterne verantwortlich für die „letzte interessante Sache“ sein, die im Weltall passiere. Die sogenannten Weißen Zwerge bleiben zurück, wenn ein Stern keinen Brennstoff für die Kernfusion mehr übrig habe.

Die Weißen Zwerge würden sich abkühlen, bis sie sich in Schwarze Zwerge verwandeln. In ihnen könnten immer noch Fusionen stattfinden – nur sehr langsam. Atomkernreaktionen würden Eisen produzieren. In Hunderten Trillionen Jahren – ab heute rund 10 hoch 1100 Jahren – könnte sich der erste Schwarze Zwerg in einer Supernova-ähnlichen Explosion entladen.

Zur letzten solchen Explosion würde es nach Caplans Kalkulationen in 10 hoch 32.000 Jahren kommen. Für ein Prozent der Sterne, die derzeit existieren, würde es möglich sein, diesen Todes zu sterben. Der Forscher verglich die Ereignisse mit einem Feuerwerk. Es sei „schwer vorstellbar, dass etwas danach“ geschehe.

Bereits zum Zeitpunkt der ersten Explosion eines Schwarzen Zwergs werde das Universum unerkennbar sein. Die Expansion des Weltraums werde alles darin voneinander wegtreiben. Galaxien würden verstreut, Schwarze Löcher verdunstet sein. Die Supernova-ähnliche Explosion eines Schwarzen Zwerges würde dann nicht mal von einem anderen Schwarzen Zwerg aus sichtbar sein, denn es würde selbst für das Licht „physisch unmöglich“ sein, sich so weit fortzubewegen.

mo/mt