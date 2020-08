Tödliche Sauberkeit: Forscher nennen Hygienemittel, die Krebs auslösen

Nach zwei Jahren stellten die US-Experten bereits 45 dieser Substanzen fest. Vor einigen Tagen erschien in der Zeitschrift “Lancet” eine noch größere Liste, die von einer internationalen Wissenschaftlergruppe erstellt wurde.

Waschen bis Hormonstörung

Zum ersten Mal sprachen Wissenschaftler bereits 2001 von Gesundheitsrisiken der Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), Dioxide, Phthalate, Polybromierte Diphenylether (PBDE) und anderer Komponenten der Haushalts- und Hygienemittel. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass diese Stoffe wegen der Nutzung in Form von Gels, Lotionen und anderer Mittel in Wasser, Luft und Essen gelangen können.

Fast 20 Jahre später wurden gefährliche Verbindungen tatsächlich in Lebensmitteln Trinkwasser , an der Küste der Arktis, im Urin der wilden Delphine und im Blut der meisten US-Einwohner im Alter über 12 Jahren entdeckt. Wie das das Leben der Delphine stört, ist bislang unklar, doch bei Menschen sind ernsthafte Störungen des endokrinen Systems möglich, das physiologische Prozesse und das Verhalten beeinflusst.

Bei der Analyse von mehr als 1300 Wissenschaftsstudien stellten Wissenschaftler fest, dass diese Chemie-Stoffe für Unfruchtbarkeit, Schilddrüsen-Erkrankungen, Krebs (darunter Brustdrüsen- und Eierstock-Krebs) sowie Diabetes, Übergewicht, Herzprobleme und Verlangsamung der intellektuellen Entwicklung sorgen können. Insgesamt wurden 15 Diagnosen festgestellt.

Sauberkeit – Grundlage für Krankheiten

Die UNO veröffentlichte 2017 eine Liste aus 45 Stoffen, die zu Haushalts- und Hygienemittenl und sogar Elektronik gehören, die nicht sicher für die Gesundheit sind. Einige von ihnen sind in vielen Ländern bislang nicht verboten. Doch in dieser Liste wurden die PFAS (sie werden als ewig bezeichnet, weil sie auf natürliche Weise nicht aufgelöst werden) nicht erwähnt, die fast überall im Haushalt zu finden sind – von Kosmetik und Pfannen bis hin zu Briefmarken und Lebensmittelverpackungen. Wie Forscher der New York University nachgewiesen haben, schädigen diese Verbindungen das endokrine System am stärksten. Bei der Analyse von einigen hundert Werken zu diesem Thema stellten sie eine Verbindung zwischen PFAS und Übergewicht, Diabetes, Endometriose, Syndrom der polyzystischen Ovarien und Brustdrüsenkrebs fest.

Die PBDE schaden mehr den Kindern. Laut den Verfassern der Studie gibt es Nachweise ihres Einflusses auf Übergewicht bei Schülern der unteren Klassen und bei Teenagern. Bei Erwachsenen sind Fruchtbarkeitsprobleme nicht ausgeschlossen.

Andere Stoffe (darunter Diphenol), die oft in Plastikpackungen enthalten sind, können die Aufmerksamkeitsdefizitstörung auslösen.

Ohne Recht auf hohe Intelligenz

Der Schaden von Diphenolen und anderer Chemikalien für die geistige Entwicklung wurde von Wissenschaftlern der Icahn School of Medicine at Mount Sinai (USA) und der Universität Karlstad (Schweden) nachgewiesen.

Innerhalb von drei Monaten haben sie den Inhalt von 26 chemischen Verbindungen, darunter PFAS, Phthalaten und Diphenolen in Blut und Urin von 718 schwangeren Schwedinnen gemessen. Danach wurden ihre Babys beobachtet. Zum Alter von sieben Jahren hatten jene von ihnen die niedrigsten IQ, bei deren Mutter diese Kennzahlen während der Schwangerschaft am höchsten waren. Besonders kennzeichnend ist das bei Jungen.

Forschern zufolge bleiben viele Verbindungen nicht lange im Körper, doch in der Regel reicht das aus, um dem Kind einen irreparablen Schaden zuzufügen. Das heißt, dass künftige Mütter sie lieber meiden sollten.

Gefährliche Zahnseide

Gefährlich sind nicht nur Spülmittel, Duschgels und Kosmetik, sondern auch Zahnseiden und Zahnbürsten, warnen US-Forscher. Darin sind ebenfalls PFAS enthalten, weshalb jene, die Zahnseide nutzen, hohe Chancen haben, den Krebs der Schilddrüse und Ovarien zu bekommen. Darüber hinaus könnte die Benutzung der Zahnseide zu Hormonstörung, Gehirn- und Leberprobleme führen.

Zu diesem Schluss kamen die Wissenschaftler, nachdem sie den PFAS-Spiegel bei 178 Frauen gemessen haben, die die Zahnseiden der 18 Marken genutzt haben. Die Kennzahlen von allen Teilnehmerinnen waren höher als die Norm. Dennoch legten die Verfasser der Studie keine ausreichenden Beweise vor, dass die PFAS gerade auf diese Weise in den Körper gelangen.

Was Zahnbürsten betrifft, so sprachen Spezialisten der University of Massachusetts Amherst (USA) davon, dass sie schädlich seien. In der Bürste entstehen Mikrorisse, wo sich Antibiotika Triclosan anhäuft. Manchmal wird es zur Zahnpasta hinzugefügt, weil es das Zahnfleisch vor Entzündungen schützt. Doch in großen Mengen sorgt dieser Stoff für Hormonstörungen. Bei der Nutzung einer Zahnbürste länger als drei Monate gelangen dreimal so viel Triclosan als erlaubt in den Körper, so die Verfasser der Studie.

Darüber hinaus kann die Bürste auch Ionol enthalten – einen Entzündungsstoff, der in Bleichpasten enthalten ist. Nach einigen Angaben erhört Ionol bedeutend das Krebsrisiko. Daher soll man Zahnbürsten einmal alle paar Monate wechseln und vorsichtiger mit der Zahnseide umgehen, so Forscher.