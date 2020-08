Wissenschaftler erklären, warum man sich erneut mit Coronavirus anstecken kann

Forscher wollen nun den Grund für eine erneute Corona-Infektion gefunden haben. Die Ergebnisse der entsprechenden Studie sind in der Fachzeitschrift „Cell“ veröffentlicht worden.

Spezialisten des Massachusetts General Hospital in den USA haben Milz und Lymphknoten verstorbener Covid-19-Patienten untersucht und festgestellt, dass ihnen Keimzentren fehlten, die wesentlicher Bestandteil einer anhaltenden Immunantwort seien.

Demnach soll bei einem schweren Verlauf von Covid-19 eine große Anzahl von Signalmolekülen (Zytokin TNF) an Stellen produziert werden, an denen normalerweise Keimzentren gebildet würden. Experten kamen zu dem Schluss, dass in diesem Fall einige genesene Personen sich nach einigen Monaten und mehr erneut mit SARS-CoV-2 anstecken könnten.

Corona-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut WHO-Angaben bereits mehr als 22,4 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. 788,503 Todesopfer wurden bislang registriert.

