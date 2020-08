Warum Bluetooth-Kopfhörer gesundheitsschädlich sind: Forscher klärt auf

Die größte Gesundheitsgefahr bei der Nutzung von Bluetooth-Kopfhörern stellt die Strahlung elektromagnetischer Wellen in der Nähe des Gehirns dar, besonders wenn es um Fälschungen geht, erläuterte Alexander Timofejew, Dozent am Lehrstuhl für Informatik an der Russischen Plechanow-Wirtschaftsuniversität, gegenüber der Agentur „Prime“.