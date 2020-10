Wie heilt man Krebs mit Licht? Russische Physiker über neue Entwicklungen

Eine der effektivsten und sichersten Methoden der Krebsbehandlung ist MEPhI-Spezialisten zufolge die photodynamische Therapie. Sie wird bei der Behandlung von bösartigen Tumoren von Haut, Rachen, Leber, Lunge, Gehirn, Harnblase und Magen-Darm-Trakt angewendet.

Das Prinzip der photodynamischen Therapie basiert auf der Anwendung von Photosensibilisatoren – Stoffen, die die Photoempfindlichkeit des biologischen Gewebes erhöhen. In der Vorbereitungsphase der Therapie reichert sich der Photosensibilisator im Tumorgewebe an. Die Wirkung der Laser auf den angereicherten Herd startet die Produktion von aktiven Sauerstoffformen in den Tumorzellen, wobei es zu ihrer Nekrose, Apoptose bzw. Beendigung des Zellzyklus mit anschließendem Start im „gesunden“ Format kommt.

Präzision zuallererst

Eines der Hauptprobleme bei der Krebsbehandlung mit photodynamischer Therapie ist die Schwierigkeit, die Grenzen des Tumors festzustellen. Die Folgen einer möglichen Ungenauigkeit – eine unvollständige Bearbeitung der Krebszellen, die zum Rezidiv der Erkrankung führt.

Zur Lösung dieses Problems haben die MEPhI-Wissenschaftler ein einzigartiges endoskopisches Videofluoreszenz-System entwickelt , das die Herde des angereicherten Photosensibilisators in schwer zugänglichen Abschnitten bei Kopf- und Hals-Krebs sichtbar werden lässt.

Die Einzigartigkeit des Systems besteht darin, dass es unmittelbar während der Operation die Grenzen der Tumore feststellen lässt, in denen der Photosensibilisator angehäuft ist, sowie seine Konzentration im Gewebe quantitativ einschätzen lässt, so die Wissenschaftler.

„Die genaue Feststellung der Grenzen des Tumors ist ein entscheidender Faktor für eine effektive Behandlung. Die intraoperative Fluoreszenz-Diagnostik lässt dies erreichen, was die Effizienz der photodynamischen Therapie sowie die Mediane des Überlebens der Patienten mit Kopf- und Halskrebs erhöht“ , sagte der Leiter des Lehrstuhls Mikro-, Nano- und Bio-Lasertechnologien des Ingenieur- und Physik-Instituts für Biomedizin der Nationalen Nuklearforschungsuniversität MEPhI, Prof. Viktor Loschtschenow.

Die Erregung der Fluoreszenz nach dieser Methode erfolgt mithilfe eines roten Lasers. Im roten Lichtspektrum ist das Aufsaugen und die Zerstreuung des Lichts im biologischen Gewebe minimal, was die Tiefe des Eindringens und die Genauigkeit der Analyse erhöht.

Wie kann man Leber retten?

Eines der schwierigsten Organe zur Behandlung mithilfe der photodynamischen Therapie ist die Leber. Gerade über die Leber erfolgt die Ableitung der meisten Photosensibilisatoren aus dem Körper, weil in der Leber des Patienten sehr viele dieser Stoffe enthalten sind. Das erschwert eine korrekte Feststellung der pathologischen Zellen deutlich.

Nach einer Analyse der Spektrum- und Fluoreszenz-Merkmale des Gewebes des hepatobiliären Systems eines Wildschweins, dessen optische Merkmale den menschlichen ähnlich sind, entwickelten MEPhI-Spezilaisten eine neue Methode zur qualitativen Einschätzung der Konzentration der Photosensibilisatoren im Gewebe der Gallenwege.

„Bei der Erforschung der eigenen Fluoreszenz im Lebergewebe haben wir die Methoden der spektralen und Video-Fluoreszenz-Diagnostik von bösartigen Tumoren in diesem Organ vervollkommnet. Das ließ ein optimales Herangehen an die Behandlung von Leberkrebs mit der photodynamischen Therapie entwickeln“, sagte der Doktorand des Ingenieur- und Physik-Instituts für Biomedizin der Universität MEPhI, Kanamat Efendijew.

Sorgen um den Magen

Eine weitere Richtung, die an der MEPhI entwickelt wird, ist die spektrale und Video-Fluoreszenz-Diagnostik bei photodynamischer Therapie von Magenkrebs. Laut den Wissenschaftlern ist die Anwendung der photodynamischen Therapie in diesem Bereich angesichts des hohen Schwierigkeitsgrads der des chirurgischen Eingreifens besonders aussichtsreich.

Die spektroskopische Analyse des Magenschleims mit einer neuen Methode ließ einen Tumor in einer Tiefe von 3-4 mm entdecken, was den MEPhI-Wissenschaftlern zufolge doppelt so groß wie bei den Analoga ist. Die wichtigsten Elemente der Methode – das einzigartige endoskopische Videofluoreszenz-System und Photosensibilisator 5-ALA.

„Die Studie hat gezeigt, dass eine spektrale und Videofluoreszenz-Analyse unter Anwendung von 5-ALA als Methode der Express-Diagnostik, darunter frühe Magen-Diagnostik sowie Einschätzung der Ausbreitung des Tumors und Feststellung der Karzinose-Herde bei Laparoskopie empfohlen werden kann“, sagte Artjom Schirjajew vom Lew-Lewschin-Institut für Cluster-Onkologie der Setschenow-Universität.

Die klinischen Studien zu den neuen Methoden wurden im Lew-Lewschin-Institut für Cluster-Onkologie auf Basis der Universitätsklinik der Ersten Setschenow-Universität durchgeführt. Die an der MEPhI entwickelten Methoden und Ausrüstungen für die photodynamische Therapie und Fluoreszenz-Diagnostik würden schon jetzt in vielen Krankenhäusern in Russland implementiert, so die Entwickler.