Norwegische Wissenschaftler ermitteln: Welcher Trainingsplan verlängert am Besten das Leben?

An dem Langzeitexperiment waren rund 7000 Freiwillige zwischen 70 und 77 Jahren beteiligt, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden.

Die Probanden aus der ersten Gruppe hatten zweimal wöchentlich sehr intensiv trainiert, indem sie nach zehnminütigem Aufwärmen jeweils vier Minuten lang Übungen ausführten und dann eine vierminütige Ruhepause einlegten. Die Mitglieder der zweiten Gruppe trainierten zweimal wöchentlich je 50 Minuten lang mit gleichmäßiger mittlerer Intensität. Die Freiwilligen aus der Kontrollgruppe folgten den national geltenden Normen (von 2012), die fast tägliche Körperübungen mittlerer Intensität für die Dauer von 30 Minuten vorsahen.

Nach Abschluss des fünfjährigen Experiments wurden alle Teilnehmer nach ihren Sterbedaten verglichen. In der ersten Gruppe lag die Sterblichkeit bei drei Prozent, in der zweiten bei nahezu sechs Prozent und in der Kontrollgruppe bei 4,7 Prozent.

Den Forschern zufolge sind die genannten Unterschiede nicht statistisch relevant. Aber sie zeigten, dass hochintensive Körperübungen für ein gutes Befinden und eine höhere Lebenserwartung sorgen. Das Hauptziel des Experiments war, zu untersuchen, inwieweit sich intensive Körperübungen auf die Lebenserwartung einwirken.

