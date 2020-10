Medikament für gezielten Stopp der Coronavirus-Vermehrung in Russland in Entwicklung

Ein Präparat gegen Covid-19, das die Vermehrung des Coronavirus gezielt abblocken soll, befindet sich in Russland in der Entwicklung und wir derzeit präklinisch getestet. Dies teilte Akademiemitglied Rachim Chaitow, Leiter des Bereichs Allergologie und Immunologie im russischen Gesundheitsministerium, am Freitag mit.