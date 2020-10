Zweiter russischer Corona-Impfstoff: „Vektor“-Zentrum nennt Vorteile von „EpiVacCorona“

„Der erwartete Vorteil dieses Impfstoffs gegenüber anderen Impfstoffplattformen ist die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen antigenvariable Stämme, da der Impfstoff konservative SARS-COV-2-Epitope enthält, Impfstoffsicherheit, ... einfache Herstellung und Stabilität der Komponenten sowie das Lagerungs- und Transportregime“, sagte der Direktor auf der Internetkonferenz „Moderne Immunoprophylaxe: Herausforderungen, Chancen, Perspektiven“.

Ihm zufolge enthält dieser Impfstoff nur kurze Abschnitte eines viralen Proteins, was seine Sicherheit erhöhe. Dies ermögliche, ihn für Menschen mit geschwächter Immunität und immunsuppressiven Zuständen zu verwenden, erklärte Maksjutow.

Zweiter russischer Corona-Impfstoff

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte letzte Woche die Registrierung eines weiteren inländischen Impfstoffs gegen Coronavirus an, der vom staatlichen Forschungszentrum „Vektor“ der Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor entwickelt wurde. Der Impfstoff von „Vektor“ ist bereits der zweite russische Corona-Impfstoff, der erfolgreich an Menschen erprobt und nun registriert wurde.

„Sputnik V“

In Russland sind bisher die Präparate Avifavir, Areplivir, Ilsir und Favipiravir gegen Covid-19 registriert worden.

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

aa/sna/mt