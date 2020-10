Neue Coronavirus-Art in Norwegen entdeckt

Norwegische Medizinforscher haben in Trondheim eine neue Art des Coronavirus Sars-CoV-2 entdeckt, teilte der TV- und Radiosender NRK mit.

„Wir wissen nicht, wo dieses Virus herkommt. Bislang hat es keine solchen Virus-Varianten in Norwegen gegeben. Gesucht wurde auch in internationalen Datenbanken, in denen diese Abart ebenfalls fehlte“, sagte die Chefärztin der Gemeinde, Tove Rösstad.

Ihr zufolge hat man eine Mutation des Virus festgestellt, nachdem eine schnellere Ansteckung mit diesem Stamm beobachtet wurde. Nach der Meinung von Rösstad wird die Zahl der Covid-19-Kranken mit weiteren Tests nur noch steigen.

Am vergangenen Wochenende wurden in Trondheim acht neue Corona-Kranke, darunter sieben junge Menschen ab 20 Jahren, registriert. Bei all diesen Patienten verläuft die Krankheit leicht.

ls/mt