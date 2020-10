Eine Zukunft ohne Uran und Öl – Russlands Beitrag zum wichtigsten Energieprojekt der Welt

Im Sommer 2020 gaben die wichtigsten Teilnehmerländer des Projekts das Startzeichen für die Schaffung des Hauptelementes des künftigen Reaktors – Tokamak, ein System zur Aufrechterhaltung und zum Aufheizen von Plasma. Welchen Beitrag russische Wissenschaftler zu einem der größten Projekte der Menschheit im Energiebereich geleistet haben, erfahren Sie in diesem Artikel von Sputnik.

Welt der thermonuklearen Energie

Thermonukleare Reaktionen verlaufen mit einer enormen Energieabgabe, doch das Plasma, in dem diese Reaktionen verlaufen, hat eine Temperatur von Dutzenden und Hunderten Millionen Grad – wobei die temperaturbeständigsten Materialien maximal 3000-4000 Grad aushalten.

Thermonukleare Energie könne genutzt werden, wenn das Plasma von den Reaktorwänden durch starke Magnetfelder ferngehalten wird, so Wissenschaftler. Als beste Magnet-Falle für thermonukleares Plasma gilt Tokamak, das von den sowjetischen Akademiemitgliedern Andrej Sacharow und Igor Tamm zu Beginn der 1950er-Jahre vorgeschlagen und erstmals am Kurtschatow-Institut hergestellt wurde.

In einem thermonuklearen Reaktor kommt es im Unterschied zum Nuklearreaktor nicht zur Spaltung der Kerne, sondern zu ihrer Synthese bei einer Plasmadichte um das 100.000-Fache weniger als die Luftdichte. Daher ist eine Explosion unmöglich, was den Reaktor prinzipiell sicher macht, wie die ITER-Forscher berichten. Im Reaktor werden unschädliches Helium und Tritium produziert, das anschließend zur Aufrechterhaltung der Reaktion selbst genutzt wird.

„ITER ist das Tor in die thermonukleare Energie, durch das die Welt gehen muss“. Das sagte der Initiator des Projekts, Ehrenpräsident des Kurtschatow-Instituts und Akademiemitglied Jewgeni Welichow. Bei dem Vorhaben wurde die Aufgabe gestellt, die Möglichkeiten der Nutzung der thermonuklearen Energie im industriellen Ausmaß aufzuzeigen.

Derzeit sind an dem Projekt sieben Länder beteiligt: EU, Indien, China, Südkorea, Russland, die USA und Japan. Das ITER-Hauptquartier befindet sich in Cadarache in Frankreich, unweit der Baustelle.

Forscher aus Russland liefern nicht nur wissenschaftliches Know-how und Ideen, sondern haben auch mehrere wichtige Elemente entwickelt, darunter ein supraleitendes Kabel und das weltweit beste Gyrotron – Geräte zum Aufheizen des Plasmas mit elektromagnetischer Strahlung mit überhoher Frequenz.

Tritium als Unterfangen

Als Brennstoff wird beim ITER-Projekt eine Mischung aus Wasserstoff-Isotopen – Deuterium und Tritium, genutzt. Deuterium kann relativ einfach aus Wasser hergestellt werden, Tritium wird sich im thermonuklearen Reaktor selbst reproduzieren. In der Versuchsanlage wird noch kein Strom erzeugt, doch auf kommerziellen thermonuklearen Reaktoren soll Wissenschaftlern zufolge ein Gramm Brennstoff so viel Energie liefern wie zehn bis 20 Tonnen Erdöl oder Erdgas.

Zu den Risiken beim Betrieb des Kernfusionsreaktors gehört die Anreicherung des radioaktiven Tritiums in der Tokamak-Entladungskammer, weil seine Menge durch Sicherheitsstandards begrenzt ist. Die Materialien der inneren Wand der Kammer – Wolfram und Beryllium – reichern zwar nicht viel Tritium an, allerdings sind für einen stabilen Betrieb des Reaktors regelmäßige ferngesteuerten Kontrollen des Tritium-Spiegels erforderlich.

Die Gesamtmenge dieses Isotops in der Kammer kann aus dem Gleichgewicht des eingegangenen und abgepumpten Gases bestimmt werden. Für eine präzisere lokale Kalkulation seines Gehalts in den Reaktorwänden nutzen Wissenschaftler die Laserstrahlung – unter diesem Einfluss kommt es zu einer Art Verdampfung der oberen Schicht der Wand mit anschließender Analyse der sich gebildeten Teilchen.

Mit der Lösung dieses Hauptproblems wird sich ein speziell im Jahr 2020 am Institut für Laser- und Plasma-Technologien der Nationalen Universität für Nuklearforschung MEPhI eingerichtetes Labor unter Leitung des jungen Dozenten des Lehrstuhls für Plasmaphysik Juri Gasparjan befassen. „Unsere Aufgabe besteht darin, die Konzentration der leichten und sehr beweglichen Isotopen des Wasserstoffs bei minimal möglicher Auswirkung auf die Reaktorwand messen zu können. Die Tests sind sowohl in Laboranlagen als auch bei Tokamak Globus-M2 am Joffe-Institut geplant“, so der Wissenschaftler.

Gefährlicher Staub

Die Idee der Magnet-Thermoisolierung des Plasmas im toroidalen Magnetfeld, die die Grundlage von Tokamak bilde, schließe jedoch nicht aus, dass die Teilchen und Strahlung an die Wände des Reaktors gelangen könnten, so die Wissenschaftler. Unter ihrem Einfluss entstehen an den Wänden makroskopische Produkte der Erosion, einfacher gesagt Staub.

Physikern zufolge werden sich die Staubteilchen am Boden der Entladungskammer von Tokamak sammeln, was eine Gefahr für den Reaktor darstellen wird – der Staub ist selbst brandgefährlich und häuft aktiv radioaktives Tritium an.

Um die Menge und die Zusammensetzung des Staubs kontrollieren zu können, ohne den Reaktor zu stoppen, schlägt ein MEPhI-Forscherteam mit Professor Leon Begrambekow an der Spitze vor, eine spezielle Sonde mit einem elektrischen Potenzial zu nutzen.

Im elektrischen Feld zwischen der Sonde und der Oberfläche der Wand werden die Staubteilchen elektrisiert und in ein spezielles Auffanggefäß gelangen. Bei der Bewegung über der Oberfläche wird die Sonde als Staubsauger den Staub einsammeln und ihn danach aus dem Reaktor über spezielle Schleusen befördern.

Wissenschaftliche Avantgarde

Im Hauptteam des Projekts in Cadarache sind 1100 Spezialisten aus allen Teilnehmerstaaten tätig, weitere Tausende Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten von ihren Ländern aus.

„MEPhI und unter anderem der Lehrstuhl für Plasmaphysik gehört zu den aktivsten Teilnehmern des Projekts, darunter bei der Ausbildung der Fachkräfte. Seit mehr als einem halben Jahrhundert bildet unser Lehrstuhl Fachkräfte im Bereich Physik des heißen Plasmas und steuerbarer thermonuklearer Synthese aus. Unsere Absolventen sind sowohl im zentralen als auch im heimischen Team des ITER-Projekts tätig, unsere Zusammenarbeit erstreckt sich nahezu auf die ganze Welt“, sagt der Leiter des Lehrstuhls für Plasmaphysik von MEPhI, Waleri Kurnajew.

Seit dem Bestehen des Lehrstuhls wurden von seinen Spezialisten Anlagen geschaffen, welche die Untersuchung des Zusammenwirkens zwischen dem Plasma und seinen Bestandteilen (Ionen, Elektronen, neutrale Atome) mit verschiedenen Materialien ermöglichen. Es wurden Theorien und Codes zur Beschreibung dieser Prozesse entwickelt und viele Wissenschaftler ausgebildet.

Zu den Arbeiten, welche Spezialisten des Lehrstuhls für das ITER-Projekt bereits durchführten, gehört die Entwicklung einer Methode zur spektroskopischen Entdeckung von Wasserlecks im Plasma aus abgekühlten Elementen der ersten Reaktorwand, die Entwicklung von Methoden zur Erforschung des Einflusses der reinigenden Glimmentladung auf die ersten Spiegel der Diagnostik-Lasersysteme sowie die Schaffung von Schutzwänden für das Sammeln elektromagnetischer Strahlung.