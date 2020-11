Nach Erdbeben: Seismologen konstatieren tektonische Hebung griechischer Insel

Nach dem schweren Erdbeben am vergangenen Freitag in der Ägäis hat sich die griechische Insel Samos um 18 bis 25 Zentimeter gehoben. Dies berichtete die Athener Nachrichtenagentur AMNA unter Berufung auf ein Forscherteam am Lehrstuhl für Geologie und Geoökologie der Athener nationalen Kapodistria-Universität.