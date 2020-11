Dank der Sonne: Forscher wissen jetzt, wie Meerwasser schneller süß werden kann

Forscher der Moskauer Nationalen Universität für Nuklearforschung (MEPhI) haben mit ausländischen Kollegen eine Technologie zur schnelleren Versüßung des Meerwassers und höheren Effizienz von Sonnengeneratoren entwickelt. Die Ergebnisse sind in den Fachmagazinen „Renewable Energy“ und „International Journal of Heat and Mass Transfer“ zu lesen.