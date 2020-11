Pharmaproduzent in Tibet zur Zulassung von russischem Impfstoff in China berechtigt

„Das Unternehmen kooperiert mit der russischen Limited Liability Company ‚Human Vaccine‘, deren Lizenz neben dem chinesischen Kernland auch für Hongkong, Macao und Taiwan gilt“, hieß es.

Vermarkten in China fraglich

Bevor es in den genannten Regionen angeboten werde, solle das Vakzin in China vorklinischen Erprobungen ausgesetzt und in drei Phasen klinisch getestet werden. Es sei ungewiss, ob dieser Impfstoff in China letztendlich verkauft werde, hieß es.

"Sputnik V" kurz vor Abschluss der dritten Testphase

Bei „Sputnik V“ handelt es sich um den weltweit ersten zugelassenen Impfstoff gegen das Virus SARS-CoV-2. Das Serum steht auf der von der Weltgesundheitsorganisation WHO geführten 10-Top-Liste der Präparate, die kurz vor dem Abschluss der dritten Testphase und vor der Aufnahme der Serienproduktion stehen.

„Sputnik V“ wird derzeit an 40.000 Freiwilligen in Russland sowie unter anderem in Weißrussland, den Vereinigen Arabischen Emiraten (VAE), Indien und Brasilien erprobt.

am/mt