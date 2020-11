Effizienz von AstraZeneca-Impfstoff niedriger als bei anderen Corona-Impfstoffen

Die Wirksamkeit des Anti-Corona-Impfstoffs von AstraZeneca liegt bei 70 Prozent. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit ist die Wirksamkeit von AstraZeneca also niedriger als die der anderen drei führenden Impfstoffkandidaten – der russische „Sputnik V“ sowie die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer (Deutschland/USA) und Moderna (USA).

Somit ist der Impfstoff von AstraZeneca am wenigsten wirksam unter den vier Impfstoffen, über deren Effizienz diesen Monat berichtet wurde.

Am 9. November meldete Pfizer eine Effizienz von mehr als 90 Prozent. Moderna gab am 16. November bekannt, dass sein Impfstoff zu 94,5 Prozent wirksam sei. Die Impfstoffe der beiden Hersteller basieren auf einer neuen Boten-RNA-Technologie.

Inzwischen hat der russische Impfstoff „Sputnik V“ am 11. November eine Wirksamkeit von 92 Prozent im Zuge der dritten Phase klinischer Tests nachgewiesen. Als Vektoren – Träger, mit denen ein Gen von der Coronavirus-Spitze in eine menschliche Zelle gelangt – werden bei „Sputnik V“ menschliche Adenoviren genutzt. Diese Technologie wird seit Jahrzehnten ausgiebig verwendet und hat ihre Sicherheit bei mehr als zehn Millionen Menschen gezeigt, die mit anderen Impfstoffen auf dieser Basis geimpft wurden.

Der Impfstoff von AstraZeneca, dessen Wirksamkeit am Montag gemeldet wurde, gehört ebenfalls zu den Impfstoffen auf einer adenoviralen Plattform, aber das britische Unternehmen verwendet zur Herstellung seiner Vektoren einen Schimpansen-Adenovirus.

Diese Lösung soll helfen, eine möglicherweise bereits bestehende Immunität gegen ein menschliches Virus zu überwinden. Aber es wird der weltweit erste Impfstoff sein, der ein nicht-menschliches Virus als Vektor verwendet. Bislang sind keine dauerhaften Tests durchgeführt worden, welche die Sicherheit dieser Technologie beweisen würden.

Dies gibt Anlass zur Sorge über die Zuverlässigkeit und mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs von AstaZeneca. Es gibt auch Bedenken in Bezug auf die Tatsache, dass viele menschliche Krankheiten durch tierische Viren verursacht werden.

Eine kürzlich von YouGov in elf Ländern mit insgesamt 30 Prozent der Weltbevölkerung durchgeführte Umfrage ergab, dass rund 90 Prozent der Menschen einen Impfstoff bevorzugen würden, der auf einem menschlichen Adenovirus basiert.

