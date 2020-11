Eine Impfung – zwei Viren: Warum der russische Impfstoff „Sputnik V“ so erfolgreich ist

Was ist das Erfolgsrezept des russischen Covid-19-Impfstoffs „Sputnik V“? Und warum schneidet der britische Impfstoff von „AstraZeneca“ im Verhältnis so schlecht ab? Immerhin werden in beiden Impfstoffen Adenoviren eingesetzt, die Körperzellen dazu bringen, das „Spike-Protein“ von SARS-CoV-2 zu produzieren und damit das Immunsystem auf einen Befall mit diesem Virus vorzubereiten.

Warum ist russischer Impfstoff über 20 Prozent wirksamer?

Und doch hat „Sputnik V“ neusten Ergebnissen zufolge eine 91,4-prozentige Wirksamkeit 28 Tage nach der ersten Verabreichung und 42 Tage nach der ersten beziehungsweise 21 Tage nach der zweiten Verabreichung sogar über 95 Prozent erreicht. Der Impfstoff aus Oxford dagegen erreichte bei hoher Dosierung gerade einmal 62 Prozent Wirksamkeit.

Den Hintergrund dazu hat das „Ärzteblatt“ am Mittwoch beleuchtet. Die Fachzeitschrift vermutet, dass der Unterschied in der Zahl der verwendeten Adenoviren liegt, die in Moskau wie in Oxford zum Einsatz kommen.

Russischer Impfstoff verwendet zwei verschiedene Vektorviren

Denn das Immunsystem kann bei der ersten Impfung auch eine Immunantwort gegen das harmlose Adenovirus ausbilden, das das SARS-CoV-2-Gen für das Spike-Protein in die Zellen einschleust. Die so aufgebaute Immunität kann dann bei der zweiten Impfung mit demselben Adenovirus zum Problem werden, weil das Immunsystem dem Virus keine Zeit lässt, Körperzellen zu infizieren und damit das Protein auszubilden. Damit bleibt die zweite Impfung faktisch aus. Die russischen Forscher haben dieses Problem vorhergesehen und deshalb für die beiden Impfungen zwei unterschiedliche Trägerviren gewählt, Adenovirus vom Typ 26 und Adenovirus vom Typ 5.

Laut „AstraZeneca“ lässt sich diese unerwünschte Immunreaktion verhindern, indem bei der ersten Impfung eine niedrigere Dosierung gewählt wird, sodass der Wirkstoff dann nach der zweiten Impfung immer noch eine Effektivität von knapp 90 Prozent erreicht. Ob die Ursache in einer Immunreaktion gegen das Oxforder Schimpansen-Adenovirus liegt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Grundsätzlich gilt für Adenoviren-Impfstoffe, dass sie in gängigen Kühlschränken gelagert werden und keine Tieftemperaturen von -70 Grad Celcius brauchen wie die alternativen mRNA-Impfstoffe. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Impfstoff zu gerade einmal zehn Dollar pro Injektion verkauft werden, teilt Kirill Dmitrijew, Geschäftsführer des russischen Fonds für Direktinvestitionen mit, das die Entwicklung finanziert hat.

Neben den Moskauer und Oxforder Forschern verfolgt etwa auch das chinesische Unternehmen „CanSino Biologics“ mit dem Pharmakonzern „Johnson & Johnson“ einen Impfstoff auf Grundlage von Adenoviren.