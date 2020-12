Studie: US-Bürger sollen noch vor offiziellem Corona-Ausbruch Antikörper gehabt haben

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge werteten Forscher der US-Gesundheitsbehörde für Krankheitskontrolle und -prävention „CDC“ rund 7000 Blutproben von Spendern aus, welche das Rote Kreuz zwischen dem 13. Dezemer 2019 und dem 17. Januar 2020 entnommen hatte.

106 davon hätten das Vorhandensein von Antikörpern gegen das neuartige Coronavirus angezeigt: 39 in Kalifornien und insgesamt 67 in Connecticut, IOWA, Massachusetts, Michigan, Rhode Island und Wisconsin. Die Forscher hätten ferner zusätzliche Auswertungen vorgenommen, um eine Kreuzreaktivität (Reaktion von Antikörpern auf unterschiedliche, aber ähnliche Viren) auszuschließen.

Dabei habe sich herausgestellt, dass die Abwehrstoffe ihrer Spezifik nach gegen SARS-CoV-2 gerichtet gewesen seien. Die Festellung der Experten: Selbst unter Berücksichtung möglicher falsch positiver Testergebnisse lasse sich mit Sicherheit sagen, dass das Virus Anfang Dezember bereits auf dem Territorium der USA gewesen sei.

„Die Ergebnisse legen nahe, dass COVID-19 möglicherweise gegen Dezember 2019 in die Vereinigten Staaten gelangt sei, somit früher als zunächst angenommen“, heißt es in dem Bericht.

Am 31. Dezember 2019 meldeten chinesische Behörden zum ersten Mal rätselhafe Pneumonie-Fälle in der Provinz Wuhan, welche – wie sich später herausstellte – durch das Virus SARS-CoV-2 verursacht worden waren. In den USA wurde die erste Covid-Erkrankung am 20. Januar 2020 bei einem Einwohner von Washington, D.C registiert, der kürzlich aus China zurückgekehrt war.

Keine genauen Angaben zu Ort und Zeit

Virologen äußerten jedoch die Ansicht, dass das Vorhandensein von Antikörpern im Blut nicht bedeutet, jemand leide im Moment an Corona –, es weise lediglich darauf hin, dass die Person zuvor mit dem Virus in Kontakt gekommen sein müsse. Allerdings lässt die Studie bei den besagten Trägern der Abwehrstoffe keine genauen Angaben zu Ort und Zeit der Corona-Infektionen zu. Laut dem Bericht könnten die Betroffenen Rückkehrer aus China gewesen sein. So würden einige Daten darauf hinweisen, dass das Virus bereits im November 2019 in China im Umlauf gewesen sein könnte.

Zuvor sollen auch retrospektive Studien in Frankreich und Italien durchgeführt worden sein, welche Antikörper gegen SARS-CoV-2 in den Blutproben einiger Einwohner Anfang Dezember 2019 belegt hätten. Die Forscher wollen die Untersuchungen fortsetzen und sich mit den Personen in Verbindung setzten, bei denen Antikörper entdeckt worden seien.

Festgestellt werden soll, ob die Personen Ende 2019 verreist waren und ob sie in dieser Zeit corona-ähnliche Symptome verspürt haben. Unter anderem hoffen die Forscher weitere Speichel und -Blutproben aus der besagten Zeit zu erhalten und diese auf das Vorhandensein eines Corona-Genoms hin zu prüfen.

mka/gs