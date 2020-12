Dutzende Terabit pro Sekunde: Russland geht bei Zukunftstechnologien voran

Das sind die nächsten Ziele der modernen Photonik. Wissenschaftler der Nationalen Nuklearforschungsuniversität MEPhI berichten über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich.

Wann wird die traditionelle Elektronik veraltet sein?

Photonik ist eine Richtung der Wissenschaft und Technik, die mit den Prozessen der Emission von Licht, der Registrierung und Änderung seiner Eigenschaften zu tun hat. Technik auf Photonik-Basis sind nicht nur übliche optische Verbindung und Laserscheiben, sondern auch zahlreiche andere aussichtsreiche Geräte. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Photonik, so die Wissenschaftler des Labors für Photonik und optische Verarbeitung von Informationen des Lehrstuhls für Laserphysik des Instituts für Laser- und Plasma-Technologien der MEPhI.

Ihnen zufolge wird die Photonik in zehn bis 20 Jahren die Weiterentwicklung der bisherigen technischen Systeme und die Entstehung von prinzipiell neuen revolutionieren. In erster Linie wird eine allgemein zugängliche digitale Verbindung mit der Terabit-Geschwindigkeiten pro Sekunden, Datenverarbeitungssystemen mit der Durchlässigkeit auf der Ebene von Dutzenden Gigabit pro Sekunde sowie Gigapixel-Displays – sowohl zweidimensionale als auch dreidimensionale oder holografische angestrebt.

Die wichtigsten Vorteile der Photon-Technologie bestehen in den informativen Eigenschaften des Lichts. Laut MEPhI-Wissenachaftlern verfügen optische Signale über um das Tausend-Fache mehr eigene Frequenzschwankungen als Radiosignale. Das heißt, dass ihre Parameter deutlich schneller geändert werden können. Deshalb ist die Breite der Frequenz, die durch ein Lichtsignal übertragen wird, sehr breit – über einen optischen Kanal kann beispielsweise ein Signal von allen Funkfrequenzen weitergegeben werden.

„Bei der Übergabe von Licht können zwei- und dreidimensionale räumliche Verteilungen gebildet werden, die Daten vertreten, während ein elektrisches Signal im Leiter eindimensional ist. Damit können Photonen-Systeme unter gleichen Bedingungen über eine größere Energieeffizienz als ihre elektronischen Vorgänger, die von uns heute genutzt werden, verfügen“, sagte MEPhI-Professor Rostislaw Starikow.

Holografisches Video – Realität von morgen

Die Technologie der Bildung des Lichtsignals lässt schon heute ein holografisches Video aufnehmen und wiedergeben. Wie jedoch MEPhI-Wissenschaftler betonen, sind solche Systeme bislang sehr kostspielig – für ihre Massennutzung müssen mehrere Probleme gelöst werden. Es gibt unter anderem Schwierigkeiten bei der schnellen Wiedergabe in den existierenden digitalen Netzen.

Intellektuelle Methoden zur Übergabe und schnellen Wiedergabe von dreidimensionalen Videos von digitalen Hologrammen werden am Lehrstuhl für Laserphysik der MEPhI mit Unterstützung der Russischen Stiftung für Wissenschaft entwickelt, Projekt Nr. 20-79-00291. Die Arbeiten in diesem Bereich werden kommerzielle holografische Systeme von dreidimensionalen Videos bereits Mitte der 2030er-Jahre üblich machen.

„Wir testeten erfolgreich eine neue Methode zur binären Vorstellung digitaler Hologramme, die das Umkodieren in eine für die Übergabe passende Form ermöglichen, sowie neue Methoden ihrer Verdichtung, die fast um eine Größenordnung gegenüber den Analoga besser sind und dabei ein annehmbares Niveau des Verlustes der Qualität bei den endgültigen Aufnahmen ermöglichen“, sagte der Leiter der Studien, der MEPhI-Dozent Pawel Tscherjomchin.

Was wird die Funkphotonik bringen?

Eine andere aussichtsreiche Richtung ist die Mikrowellen-Photonik bzw. Funkphotonik, die die Möglichkeiten der Übergabe und Bearbeitung der Funksignale mithilfe von Licht erforscht. Solche Systeme sind gewöhnlichen Funksystemen nach der Fehlersicherheit, Rausch- und Größeneigenschaften überlegen, sie haben eine sehr große Breite der Signale – mehr als 100 Gigahertz.

Die vorhandenen experimentellen Muster der funkphotonen Systeme zeigen eine Geschwindigkeit der Bearbeitung von Signalen, die für einfache elektronische Mittel unerreichbar sind. Zum Beispiel analoga-digitale Umwandlungen werden um das 1000-fache schneller als durch derzeit existierende Elektronik umgesetzt.

Zurzeit werden in der Welt und in Russland aktiv Photonen-Übertragungsleitungen von Funksignalen, die über eine enorme Informationskapazität verfügen, implementiert, so MEPhI-Wissenschaftler. In der Zukunft sollen Geräte entstehen, in denen das Licht auch zur Bearbeitung von Funksignalen genutzt wird – Potonenradare, und danach – aktives phasiertes Antennengitter auf Grundlage der Photonik, mit dem bei einer großen Entfernung mit hoher Präzision Ziele jedes Typs verfolgt werden können.

Am Lehrstuhl für Laserphysik der MEPhI unter Leitung des Professors Starikow erfolgen theoretische und experimentelle Studien im Bereich Analoga-Digitalsysteme für Mikrowellen-Photonik. So schufen Experten des Labors für optische Bearbeitung von Informationen des Lehrstuhls ein Photonensystem für Analog-Digital-Bearbeitung von Funksignalen der Zentimeter-Spannweite.

Auf der Grundlage dieses Gerätes schufen MEPhI-Spezialisten zusammen mit Wissenschaftlern anderer russischer Organisationen das erste funktechnische System mit Elementen der Mikrowellen-Photonik in Russland, das auch eines der weltweit besten ist, die bereits ihre Tests durchlaufen haben. Laut Wissenschaftlern sind solche Geräte deutlich leichter und energieeffizienter als elektronische Analoga.

Unglaubliche Geschwindigkeit und Qualität

In der Zukunft sollen optisch-digitale Systeme, die eine parallele Bearbeitung von räumlichen optischen Signalen nutzen, die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung bis zu 100 Gigabit pro Sekunde gewährleisten – z.B. beim Erkennen von Aufnahmen bzw. Kodieren von Informationen. Die MEPhI-Studien zur Bearbeitung von zweidimensionalen optischen Signalen sind auf die Schaffung von diffrakten und holografischen Systemen, die eine kohärente Laser- und inkohärente Strahlung nutzen, konzentriert.

„Unser Team entwickelt erfolgreich Methoden zur Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisions-Bildung von informativen Lichtverteilungen, welche die Vorstellung von enormen Informationsmengen ohne Fehler und Verluste ermöglichen“, sagte Rostislaw Starikow.

Derzeit wird am Lehrstuhl für Laserphysik der MEPhI unter Leitung des Professors Nikolai Jewtichejew im Rahmen des Projekts Nr.19-19-00498 ein optisch-diffraktes System neuen Typs entwickelt, das für das Kodieren von Informationen bestimmt ist. Es ist bereits ein System zum Kodieren von binären Daten geschaffen und getestet worden, das eine Geschwindigkeit der Arbeit von Dutzenden Gigabit pro Sekunde ermöglicht.

Andere Studien des Lehrstuhls sind auf die Schaffung von smarten Hochgeschwindigkeits-Systemen für die Erkennung von visuellen Gestalten gerichtet. Den Wissenschaftlern zufolge wurden experimentell die Möglichkeiten der Erkennung von Megapixel-Aufnahmen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10.000 Aufnahmen pro Sekunde gezeigt, was deutlich höher als die potentiellen Möglichkeiten von elektronischen Analoga ist.