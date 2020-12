Japanische Raumsonde Hayabusa 2 trennt Kapsel mit Asteroidenstaub ab

Die Raumsonde Hayabusa 2 hat am Samstag eine versiegelte Kapsel mit Bodenproben vom rund 280 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Ryugu plangemäß abgetrennt, die am Abend in Australien landen wird. Dies gab die japanische Raumfahrtbehörde JAXA auf ihrer offiziellen Webseite bekannt.