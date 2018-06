Weltrekord: Historischer Sieg der Sbornaja bei erster WM in Russland – Fans jubeln

Gastgeber Russland startet mit einem 5:0 gegen Saudi-Arabien in die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Das ist nicht einfach ein erfolgreicher Start, sondern ein historischer Sieg. Im Netz tauchen zahlreiche Fotos und Videos auf, dank denen die Stimmung der russischen Fans zu spüren ist.

Am Donnerstag startete endlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 – mit einer grandiosen Eröffnungszeremonie. Es ist die erste in Russland ausgerichtete Fußball-Weltmeisterschaft.

Für Russland trafen Juri Gassinski (12. Minute), Denis Tscheryschew (43.), Artjom Dsjuba (71.), Denis Tscheryschew (90.+1) und Alexander Golowin (90.+5.).

Mit 5:0 stellt das russische Team im Moskauer Luschniki-Stadion mit knapp 80.000 Zuschauern einen Rekord auf: Das war der höchste Sieg in einem offiziellen WM-Eröffnungsspiel seit Einführung (1966 in England) und der zweithöchste Erfolg eines Gastgebers in der Historie der Weltmeisterschaft nach Italiens 7:1 gegen die USA im Jahr 1934.

Hier die Ergebnisse aller offiziellen WM-Eröffnungsspiele:

11. Juli 1966 (England): England — Uruguay 0:0

31. Mai 1970 (Mexiko): Mexiko — UdSSR 0:0

16. Juni 1974 (Deutschland): Brasilien — Jugoslawien 0:0

1. Juni 1978 (Argentinien): Deutschland — Polen 0:0

13. Juni 1982 (Spanien): Belgien — Argentinien 1:0

31. Mai 1986 (Mexiko): Bulgarien — Italien 1:1

8. Juni 1990 (Italien): Argentinien — Kamerun 0:1

17. Juni 1994 (USA): Deutschland — Bolivien 1:0

10. Juni 1998 (Frankreich): Brasilien — Schottland 2:1

31. Mai 2002 (Südkorea/Japan): Frankreich — Senegal 0:1

9. Juni 2006 (Deutschland): Deutschland — Costa Rica 4:2

11. Juni 2010 (Südafrika): Südafrika — Mexiko 1:1

13. Juni 2014 (Brasilien): Brasilien — Kroatien 3:1

Natürlich ist es ein guter Anlass für die russischen Fans, die ganze Nacht laut, freundlich und bunt zu feiern und auf das nationale Team stolz zu sein: