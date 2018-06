Fußball-WM: Nischni Nowgorod macht sich auf Sport-Boom gefasst

Russland ist in diesem Jahr erstmals Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft.

„Die Fußball-WM 2018 treibt die Entwicklung von Sport in Nischni Nowgorod in zwei Richtungen voran: Das sind der Aufbau der lokalen Infrastruktur in einzelnen Stadtteilen zur Popularisierung der gesunden Lebensweise und der Ausbau größerer Sportanlagen“, sagte Panow am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Das neue Stadion von Nischni Nowgorod werde natürlich vor allem den Fußball in der Wolga-Stadt populärer machen, hofft der Bürgermeister. Das erste Spiel findet dort am 18. Juni statt: Schweden wird auf Südkorea treffen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hat am 14. Juni begonnen und wird bis zum 15. Juli 2018 in elf russischen Städten stattfinden: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg. Beim Eröffnungsspiel am Donnerstag in Moskau hat der Gastgeber Russland, das bei der WM laut der FIFA als schlechteste Mannschaft startete, die Saudi-Arabien mit 5:0 geschlagen.