Mega-Jubel in Berlin und Sotschi: Emotionen pur nach unglaublichem DFB-Sieg VIDEO

Nach dem knappen Sieg des DFB-Teams gegen Schweden haben die deutschen Fans in Berlin und Sotschi noch lange nach dem Abpfiff gejubelt. Auch erstaunlich viele Russen freuten sich über den Sieg der Bundeself. Sputnik zeigt die Emotionen in Sotschi und auf der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor.