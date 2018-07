Historischer Sieg: Russland wirft Spanien aus WM und erreicht erstmals Viertelfinale

Erstmals in der Geschichte hat die russische Nationalmannschaft das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Beim Achterfinale am Sonntag in Moskau setzte sich die Sbornaja um Coach Stanislaw Tschertschessow gegen Spanien nach der torlosen Verlängerung beim Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Die Spanier sind damit ausgeschieden.