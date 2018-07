Nach WM-Sensation gegen Spanien: Russischer Torwart wird auf Doping geprüft

Nach dem überraschenden Sieg der russischen Nationalelf beim WM-Achtelfinale in Moskau hat sich der Torhüter der Sbornaja, Igor Akinfejew, einer Dopingkontrolle unterziehen müssen. Akinfejew hatte zwei spanische Elfmeter gehalten und der Sbornaja den Einzug ins Achtelfinale gesichert.

Die russische Nationalmannschaft um Coach Stanislaw Tschertschessow hat am Sonntag beim Achtelfinale der Fußball-WM in Moskau sensationell Spanien besiegt. Damit erreichte die Sbornaja erstmals in ihrer Geschichte das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Spanien ist damit aus dem Turnier ausgestiegen.