US-Außenpolitik: Obama schafft Großbaustellen für Nachfolger Trump

Kurz vor dem Amtsantritt Trumps ist in Washington de facto eine Doppelmacht entstanden. Obama trifft im Eiltempo Beschlüsse, die die Arbeit seines Nachfolgers deutlich erschweren werden. Die demnächst aus dem Amt scheidende US-Administration versucht, eine radikale Wende in der Außenpolitik und die Normalisierung der Beziehungen zu Russland zu verhindern.

„Man darf nicht vergessen, dass Barack Obama der amtierende Präsident der USA ist“, sagte Außenamtssprecher John Kirby in der vergangenen Woche. Eine Bestätigung dafür wurde Obamas Unterzeichnung von mehreren Gesetzentwürfen zur Außen- und Verteidigungspolitik der USA. Zudem initiierte Obama die Resolution des UN-Sicherheitsrats, die den Bau jüdischer Siedlungen in palästinensischen Gebieten verbietet und von Israel als Verrat seitens des US-Verbündeten wahrgenommen wurde.

Israel vs. USA: Schafft Obama auf letzten Amtsperioden-Metern noch Nahost-Frieden?

Diese Schritte der aus dem Amt scheidenden US-Administration widersprechen den von Trump, der am 20. Januar ins Weiße Haus einzieht, angekündigten Aufgaben. Wie sein Berater Newt Gingrich am Sonntag sagte, wird Trump in den ersten Tagen nach dem Amtsantritt bis zu 70 Prozent der Erlässe Obamas aufheben.

Mit der Initiierung der Resolution im UN-Sicherheitsrat wollte Obama wohl zwei Opponenten ernsthafte Probleme bereiten – dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu, zu dem er ein eher unterkühltes Verhältnis hat, und Donald Trump. Der designierte US-Präsident versuchte alles Mögliche, um die gegen Israel gerichtete Resolution zu verhindern, und überredete Ägypten, den Resolutionsentwurf zurückzuziehen. Doch bereits am nächsten Tag wurde das Dokument erneut eingereicht und von der Mehrheit gebilligt.

© REUTERS/ Amir Cohen Nach UN-Resolution: Israel fühlt sich von Obama verraten

Damit wird eine der vorrangigen Aufgaben der neuen US-Administration die Wiederherstellung der Beziehungen mit Israel als größtem Verbündeten im Nahen Osten sein.

Darüber hinaus unterzeichnete Obama kurz vor Weihnachten einen Gesetzentwurf für die Verteidigungspolitik und den Haushalt 2017. Im Rahmen dieser Novelle tritt der „Global Magnitsky Act“ in Kraft, der US-Sanktionen gegen Staatsbürger jedes Landes erlaubt, die Washington zufolge an Menschenrechtsverletzungen und Korruption beteiligt sind.

Zudem sieht der Gesetzentwurf die Bereitstellung von US-Militärhilfen an die Ukraine in Höhe von bis zu 350 Millionen US-Dollar vor.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Militärbudget 2017: Obama beschränkt militärische Zusammenarbeit mit Russland

Am Freitag wurden auch die Sanktionen gegen Russland erweitert. Sie dehnen sich jetzt auf weitere 23 Unternehmen aus, darunter auf der Krim tätige Wissenschafts- und Forschungsinstitute, Rüstungsunternehmen und Firmen, die sich mit Schiffsreparatur und Straßenbau befassen.

Experten zufolge bilden die letzten Schritte der aus dem Amt scheidenden US-Administration das Fundament für künftige Konflikte um die amerikanische Außenpolitik. „In den nächsten vier Jahren wird es in Washington eine harte Konfrontation zwischen Trumps Team und dem traditionellen US-Establishment bei Fragen der Außenpolitik, darunter die Beziehungen zu Russland, geben. Die Gegner Trumps lehnen nicht nur seine Bereitschaft zur Annäherung an Russland, sondern auch jegliche Versuche ab, von der Globalismus-Politik und vom Aufdrängen liberaler Werte abzuweichen“, sagte Dmitri Suslow vom Waldai-Klub.