Neue US-Sanktionen gegen Russland: Bahnt sich „iranisches Szenario“ an?

Im US-Kongress wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der Sanktionen gegen den Finanz- und Energiesektor der russischen Wirtschaft vorsieht.

Unter anderem geht es dabei um das Verbot für den Kauf von russischen Wertpapieren und für die Beteiligung an der Privatisierung russischer Staatsunternehmen sowohl für US-Bürger und –Unternehmen als auch für Ausländer.

Strafen sollen für diejenigen vorgesehen werden, die mehr als zehn Millionen Dollar in die Privatisierung von russischen Staatsunternehmen investieren würden. Zu den Sanktionen gehören Verbote für Kredite bei US- und internationalen Banken, für Handlungen im Namen der US-Regierung, für jegliche Transaktionen in ausländischen Währungen, für den Kauf bzw. Verkauf von Eigentum in Gebieten, in denen die US-Jurisdiktion gilt, usw.

Die ersten Reaktionen auf die möglichen Russland-Sanktionen waren unterschiedlich. Der Vizevorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Föderationsrat (Parlamentsoberhaus), Sergej Kalaschnikow, findet, dass sie die russische Wirtschaft kaum beeinflussen würden.

Präsident Putins Sprecher Dmitri Peskow warnte seinerseits, die neuen Restriktionen wären nicht nur für die Beziehungen zwischen Moskau und Washington, sondern auch für die ganze Weltwirtschaft schädlich. Negative Folgen für Russland wären auch möglich, aber das Land könne diese Risiken minimieren, so Peskow.

Der Präsident des Russischen Industriellen- und Unternehmerverbandes, Alexander Schochin, erinnerte aber an die US-Sanktionen gegen den Iran, die nicht gegen einzelne Wirtschaftsbranchen, sondern gegen das ganze Land generell gerichtet waren. „Wenn Sanktionen gegen Strukturen verhängt werden, die mit souveränen Wertpapieren arbeiten und sich mit der Privatisierung beschäftigen, wäre das eigentlich ein starker Schlag nicht nur gegen konkrete Finanz- bzw. Wirtschaftsinteressen Russlands, sondern eine systematische Schädigung“, betonte Schochin.

1996 hatte der US-Kongress ein Gesetz über Iran-Sanktionen verabschiedet, laut dem jedes Unternehmen, das mehr als 20 Millionen Dollar in die iranische Ölbranche investieren würde, zu bestrafen war. Außerdem wurden wichtige Beschränkungen für diverse Finanzoperationen mit dem Iran verhängt. Ähnliche Restriktionen können diesmal auch gegen Russland eingeführt werden.

„Neue Sanktionen könnten Russlands Schuld beeinflussen und den Rubel unter Druck setzen. Allerdings würden sie kaum die makroökonomische Situation beeinträchtigen, falls der Energieträgermarkt stabil bleibt“, sagte der FINAM-Analyst Bogdan Swaritsch. „Bei dem ausländischen Kapital, das in Russland investiert wurde, handelt es sich großenteils um spekulatives Kapital, und für seine Flucht sind im Grunde keine Sanktionen nötig – es genügt, dass der äußere Hintergrund negativ wird, beispielsweise dass die Ölpreise fallen“, so der Branchenkenner.