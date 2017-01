Trumps Vorschlag entwaffnet Moskau nicht

Den Experten fallen fehlende konkrete Dinge in den Worten des Republikaners auf. „Die Äußerungen Trumps könnten gleich mehrere Dinge bedeuten“, sagt Juri Roguljow von der Moskauer Lomonossow-Universität. „Einerseits verweisen seine Worte darauf, dass die Sanktionen die Verhandlungen mit Russland stören werden und sie aufgehoben werden sollten. Andererseits könnte seine Äußerung bedeuten, dass er die Aufhebung der Sanktionen an den Beginn der Verhandlungen mit Moskau über den Abbau der strategischen Atomwaffen knüpfen will“, so der Experte.

Dabei sollten keine übereilten Schlüsse aus Trumps Worten gezogen werden. Laut Roguljow erfordern Verhandlungen zur atomaren Abrüstung gegenständliche Vorschläge sowie eine lange und spezielle Vorbereitung. Fortschritte können in diesem Bereich nicht so einfach erreicht werden. „Zudem sind Atomwaffen für Russland nicht nur ein Element der Abschreckung, sondern auch Teil einer asymmetrischen Antwort auf die Schritte, die die USA unternehmen“, so Roguljow. Die russische Seite sagte bereits, dass sie die Offensivwaffen nicht in einer Phase abbauen wird, in der die USA das globale Raketenabwehrsystem stationieren.

„Was die Wahrscheinlichkeit des Tausches der Aufhebung der Sanktionen gegen die Abrüstung durch Russland angeht, wird Moskau niemals darauf eingehen. Die Atomsicherheit Russlands und Wirtschaftssanktionen – das sind zwei verschiedene Dinge“, so der Experte.

Dieser Meinung ist auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Föderationsrates, Konstantin Kossatschow. „Die Aufhebung der Sanktionen ist kein Selbstzweck für Russland. Auch kein strategisches Ziel, für das man etwas opfern sollte, geschweige denn im Sicherheitsbereich“, sagte Kossatschow. „Wir bezeichnen sie als übles Erbe des scheidenden Teams des Weißen Hauses, das zusammen mit diesem Team der Vergangenheit angehören wird“, so Kossatschow.

Falls Trump tatsächlich neue Verhandlungen mit dem Kreml über den Abbau der Atomwaffen anstrebe, sollte Moskau diese Gelegenheit ergreifen, meint Sicherheitsexperte Alexej Arbatow. „Trumps Worte sind natürlich Improvisation, man sollte sie nicht zu ernst nehmen. Aber wenn er tatsächlich zu Verhandlungen über den Abbau der Atomwaffen bereit ist, sollte man hier aktiv vorgehen und die Tatsache nutzen, dass weder der designierte Präsident noch sein Team davon etwas verstehen“, sagte der Experte.

Laut dem Atomwaffenexperten Wladimir Jewsejew sind mit Trumps Amtsantritt Fortschritte bei den russisch-amerikanischen Plänen zum Abbau der Atomwaffen zu erwarten. „Es wird keinen direkten Tausch der Aufhebung der Sanktionen gegen den Abbau der strategischen Atomwaffen geben. Doch der Beginn der Abschaffung der Sanktionen könnte einen positiven Hintergrund für den Abbau der Atomwaffen schaffen. Die Senkung der gegenseitigen Spannungen wird dann die Notwendigkeit beseitigen, die Obergrenze der aktuellen Anzahl an Waffen aufrechtzuerhalten“, so der Experte.