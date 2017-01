Trumps Amtsantritt löst in Russland weder Befürchtungen noch Entzücken aus

Das schreibt die „Nesawissimaja Gaseta“ am Mittwoch.

Zum Auftakt der Pressekonferenz gratulierte Lawrow den anwesenden Journalisten zum neuen Jahr und sagte, dass das vergangene Schaltjahr schwierig war. Neben dem Unheil, das gewöhnlich auf Schaltjahre entfällt, gab es Ereignisse, die für die Festigung der internationalen Sicherheit kaum förderlich waren. Die Menschen in Europa sowie im Nahen und Mittleren Osten und anderen Ländern würden unter dem Terror leiden. Dass sich die internationale Gemeinschaft nicht zusammenschließen und keine einheitliche universelle Antiterrorfront bilden kann, löse große Besorgnisse und Bedauern aus, so Russlands Chefdiplomat.

Die Begrüßungsrede des Außenministers war ungewöhnlich kurz. Lawrow äußerte den Wunsch, dass das Gespräch mit den Journalisten offen verläuft, und bat um Fragen. Da nur drei der 19 Fragen von Vertretern der russischen Medien gestellt wurden, wurde mehr als deutlich, dass die Veranstaltung an ausländische Journalisten gerichtet war.

Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Vertreter der ausländischen Medien vor allem für den Zustand und die Aussichten der Beziehungen mit ihren Ländern sowie den USA unter dem neuen Präsidenten interessierten. Lawrow hob hervor, dass Russland von der Position der Gleichberechtigung und gegenseitiger Berücksichtigung der Interessen agiert. Ausgehend von diesen Positionen sei Moskau bereit, auch die Beziehungen zu den USA, der EU und der Nato aufzubauen, allerdings ohne Versuche, irgendwelche Werte aufzudrängen. Zudem hätten sich die westlichen Werte, die übermäßige Freizügigkeit propagieren, diskreditiert. Darüber hinaus seien sie de facto postchristlich und unterschieden sich prinzipiell von den russischen Werten, die frühere Generationen an die heutigen vererbten.

Lawrow zufolge agiert Russland aus der Position des Pragmatismus, der auf den grundlegenden Interessen des Landes ruhe. „Sie sind einfach und unveränderlich und bestehen darin, dass das Land gut lebt, der Wohlstand unserer Menschen steigt und es eine stabile Entwicklung unserer Wirtschaft und des Sozialbereichs gibt, Sicherheit und möglichst günstige äußere Bedingungen vorausgesetzt“, sagte Lawrow und fügte hinzu, dass Moskau die Meinung Trumps teilt, dass jedes Land für seine Entwicklung selbst verantwortlich sei.

Moskau erwartet ohne Befürchtungen, aber auch ohne Entzücken, dass Trumps Team seine Arbeit aufnimmt. „Falls das, was Trump und sein Team über Russland und die Bereitschaft sagen, mit Russland nach gemeinsamen Herangehensweisen zur Lösung der gemeinsamen Probleme zu suchen, falls dies die Position der neuen Administration ist, werden wir mit Gegenseitigkeit antworten“, sagte Lawrow. Russland begrüße, dass die USA den Antiterrorkampf als eine der größten Prioritäten betrachten und die Verkündigungen Trumps und seines Teams bedeuten, dass sie sich bei diesem Kampf keiner Doppelstandards bedienen werden.

Lawrow äußerte die Hoffnung, dass das Zusammenwirken mit der neuen Administration effektiver sein werde als unter Barack Obama.

Der scheidende Präsident wurde oft kritisiert. Gerade in Obamas zweiter Amtszeit begann die amerikanische Seite, das Fundament der bilateralen Beziehungen zu zerstören. Ihre Verschlechterung äußerte sich in dem Druck, den russische Diplomaten in den USA verspüren. Die Aktivitäten bei der Anwerbung russischer Diplomaten durch US-Geheimdienste haben zugenommen. Lawrow zufolge versuchte Washington im vergangenen Jahr, einen Gesandten anzuwerben.

Lawrow wies die Vorwürfe zurück, dass auf US-Diplomaten in Moskau Druck ausgeübt wird und sie ausgespäht werden. Der russische Außenminister kritisierte die Obama-Administration auch wegen der Zerstörung des Dialogs zur strategischen Stabilität, des Vorgehens in der Ukraine und der Versuche, Japan unter Druck zu setzen, das die Beziehungen zu Russland beleben will. Außerdem bezeichnete er die Vorwürfe gegen Moskau wegen angeblicher Cyberangriffe als unbegründet.