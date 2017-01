Deutschland lässt sich von Ultrarechten mit „Neonazi-Elementen“ nicht schrecken

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Die NPD kein Witz - Die Fahne hoch für die AfD

Mit einer entsprechenden Klage hatte sich der Bundesrat an die Verfassungsrichter gewandt. Nach Auffassung der Bundesländer ist die NPD-Ideologie „neonazistisch“ und sollte deswegen verboten werden. Das Verfassungsgericht entschied allerdings, dass die NPD-Ideologie zwar dem Grundgesetz widerspreche, doch die Partei kein wesentliches politisches Gewicht in der Bundesrepublik habe, so dass ein Verbot nicht nötig sei.

Diese Situation ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Aufschwung der rechten Stimmungen und die Popularität der ultrarechten Ideologie ein Problem für Deutschland ist.

"NPD-Urteil nimmt AfD in die Pflicht" — Extremismusexperte lobt Verfassungsgericht

Die NPD wurde 1964 von ultrarechten Politikern im damaligen Westdeutschland gegründet. Damals handelte sie ziemlich aktiv und hatte sogar bis zu 15 Sitze in verschiedenen Landtagen. Bei der Bundestagswahl 2005 scheiterte die NPD an der Fünf-Prozent-Schwelle. Inzwischen hat sie einen marginalen Status und bekommt keine Unterstützung von den Bundesbürgern.

Die von „Iswestija“ befragten Experten sehen ebenfalls einen Anstieg der rechten Stimmungen in Deutschland. So verwies der Leiter des Deutsch-Russischen Forums, Alexander Rahr, darauf, dass NPD-Mitglieder öfter erklärt hätten, unter Adolf Hitler wäre alles gar nicht so schlecht gewesen.

„Andererseits aber hätten die Behörden die NPD längst verboten, falls ihre Mitglieder wirklich Neonazis gewesen wären. Ich würde sagen, sie befinden sich an der Schwelle der ultrarechten politischen Plattform und der neonazistischen Ideologie. Sie rufen nicht dazu auf, wozu Hitler einst aufrief, stehen aber auf äußeren ultrarechten Positionen. Ihr wichtigstes Motto ist ‚Deutschland für die Deutschen‘“, so der Experte.

Zugleich erinnerte er daran, dass zuvor schon Versuche zum NPD-Verbot unternommen worden seien, darunter 2001, allerdings vergebens. „Im Sinne des jetzigen Grundgesetzes kann sie kaum geschlossen werden. Die NPD hat aktuell keinen erwähnenswerten Einfluss und ruft kaum Aufmerksamkeit der Gesellschaft und der Medien hervor. Viel populärer wird dagegen die ‚Alternative für Deutschland‘ (AfD), die teilweise von NPD-Wählern unterstützt wird. Die Popularitätswerte der AfD liegen derzeit bundesweit bei 15 bis 20 Prozent.“

Alexander Kamkin vom Zentrum für Deutschland-Studien am Europa-Institut betonte seinerseits, dass es in der NPD-Ideologie tatsächlich NS-Elemente gebe. „In der NPD gibt es eine radikale Fraktion, deren Mitglieder sich als Neonazis bezeichnen lassen. Aber im Allgemeinen kann sie nicht so genannt werden. Die NPD ist eine rechtsradikale bzw. ultrarechte Partei. Derzeit ist sie pleite und genießt keine Unterstützung seitens der deutschen Bevölkerung. Das Verfassungsgericht wollte sie nicht durch das Verbot stärker machen und als Märtyrerpartei gelten lassen“, so Kamkin.

„Die NPD ist erledigt“ – Linke-MdB Movassat: Den Kampf gegen Rechts fortsetzen!

Allerdings darf man die historischen Erfahrungen nicht vergessen: Adolf Hitlers NSDAP hatte in den 1920er Jahren keine großen Popularitätswerte, aber zehn Jahre später wurde sie auf einmal wirklich stark, was allgemein bekannte Folgen hatte. Angesichts des Aufschwungs der rechten Stimmungen in Europa wegen der Flüchtlingskrise und diverser politischer und wirtschaftlicher Umstände gibt es auf die Frage, welche Rolle die NPD in zehn Jahren spielen könnte, wohl keine eindeutige Antwort.