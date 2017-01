USA: Warum Russland weiter die Schlagzeilen bestimmt

In den vergangenen Jahren ist die Aufmerksamkeit der US-Medien beim Thema Russland unglaublich stark gestiegen. Das Interesse an Russland wurde durch Donald Trump während seines Wahlkampfes gesteigert, der bei seinen Auftritten kurze, jedoch auffallende Floskeln über Russland und Präsident Wladimir Putin von sich gab. Das Gerede „über die Russen“ wurde dann schnell auch von seinen Gegnern aufgenommen. Für viele wurde überraschenderweise die Politik und Rolle Moskaus in der Welt eines der Hauptthemen im US-Wahlkampf. Trump siegte, und der „russische Faktor“ ist geblieben.

Trumps Russland-Politik: „Unter ungeheurem Druck der Gegner einer Verbesserung“

Nach der Niederlage bei der Wahl am 8. November und Trumps angekündigten Korrekturen in der Außen- und Innenpolitik der USA warfen die Demokraten das Scheitern ihrer Kandidatin Hillary Clinton de facto Moskau vor, das sich angeblich in die Wahlen mit Hackerangriffen eingemischt hat.

Allerdings ließen sich viele einfache Amerikaner von den Presseberichten über die angeblichen russischen Hackerangriffe nicht beeinflussen.

Zudem entpuppten sich die Aktivitäten der Medien als Bumerang, besonders unter dem politischen Establishment des Landes. Ein großer Teil der Anhänger der Republikaner findet sogar, dass man Moskau danken müsse, falls es Trump zum Wahlsieg verholfen habe.

Trump: In den Beziehungen zu Russland gibt es keinen „Reset“-Knopf mehr

© AFP 2016/ Jewel Samad Obamas letzter Auftritt – plötzliche Sympathie für russisch-amerikanische Beziehungen

Laut dem US-Politologen und Direktor des Think Tank The Hudson Institute, Richard Weitz, sind die Hackerangriffe der Hauptgrund, warum das Thema Russland auf den Titelseiten der US-Leitmedien bleibt. Sollte Russland Trump geholfen haben, zu gewinnen, sei daran nichts auszusetzen, so der Experte. Laut der Russland-Expertin Hannah Thoburn von The Hudson Institute interessieren sich die meisten Amerikaner jedoch gar nicht für „russische Hacker“.

Experten zufolge ist es in dieser Etappe eine ziemlich schwierige Aufgabe, der US-Nation weiszumachen, dass Russland eine Bedrohung ist. Natürlich könnten die Demokraten versuchen, damit Wähler für sich zu gewinnen. Sie werden es jedoch nicht schaffen, mit diesem Feindbild ganz Amerika auf ihre Seite zu holen. Ein weiterer Grund, warum die Strategie der russischen Bedrohung nicht funktioniert, besteht darin, dass viele Amerikaner sich weiterhin nicht besonders für Außenpolitik, sondern mehr für die inneren Probleme der USA interessieren.