Das „rechte“ Europa traf sich in Koblenz

Le Pen äußerte zum Auftakt der Konferenz, dass die Europäer gerade das Ende einer alten sowie die Geburt einer neuen Weltordnung erlebten. „Zum ersten Schlag gegen unsere Vergangenheit, der dann den Domino-Effekt auslöste, wurde der Brexit“, betonte sie und ergänzte, „dass die Eliten der europäischen Länder solche Veränderungen nicht wollen.“

Ähnlich äußerte sie sich auch in ihrem jüngsten Interview für die „Bild am Sonntag“: Die EU sei tot und in allen Richtungen gescheitert. Das Wirtschaftswachstum in der Alten Welt sei zu langsam und die Arbeitslosigkeit zu hoch. Die Union sei nicht in der Lage, ihre Grenzen zu verteidigen und ihre Einwohner vor dem islamischen Terrorismus zu beschützen.

Bei dem Treffen in Koblenz zeigten sich die Teilnehmer einig darin, dass sowohl der Brexit als auch der Amtsantritt Donald Trumps in den USA Hinweise für die Europäer seien, wo der Ausweg aus der aktuellen Sackgasse liegen könnte. Dies sagte auch AfD-Chefin Petry. Und der Niederländer Geert Wilders bekam Applaus für seine Äußerung, dass Europa Petry statt Angela Merkel brauche.

Sergej Utkin vom russischen Zentrum für Lageanalysen verwies darauf, dass die Konferenz in Koblenz „großenteils einen demonstrativen Charakter hatte“. „Jede politische Kraft wirbt gerne für sich selbst. Die These, wir würden das Ende einer Weltordnung und die Geburt einer neuen beobachten, halte ich für übertrieben. Was Marine Le Pen angeht, so lässt sie die Möglichkeit zum EU-Austritt zu. Aber in Frankreich gibt es auch andere starke Präsidentschaftskandidaten wie Francois Fillon und Emmanuel Macron, die gute Erfolgschancen haben, aber für die EU-Integration ihres Landes plädieren“, so der Experte.

Allerdings könnten, so Utkin, der Brexit und die Präsidentschaft Trumps zu Faktoren werden, die den europäischen politischen Mainstream mobilisieren könnten. „In Deutschland setzen darauf beispielsweise die Sozialdemokraten und auch die Freie Demokratische Partei, die junge Wähler wachrütteln wollen, die gegenüber der EU positiv eingestellt sind“, so der Politologe.

Am Samstag trafen sich Spitzenpolitiker der Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) im EU-Parlament in Koblenz, um ihre Meinungen und Standpunkte zu den aktuellen politischen Vorgängen in der Welt auszutauschen. Die AfD, so Petry, habe vor allem zeigen wollen, „dass es auch ohne Ideologie politische Partnerschaften geben kann.“ Das sei besonders wichtig angesichts der bevorstehenden Wahlkämpfe. Neben Le Pen und Petry kamen auch der Chef der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini, und der Vorsitzende der niederländischen Partei für die Freiheit, Geert Wilders nach Rheinland-Pfalz.