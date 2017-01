In Moskau wird nach gemeinsamem Nenner für syrische Opposition gesucht

© Sputnik/ Sputnik Syrische Opposition lehnt Moskauer Verfassungsentwurf ab

Die endgültige Liste der Teilnehmer des Moskauer Treffens wird erst am Freitag bekanntgegeben, doch einige Teilnehmer sind bereits bekannt. Dazu gehören die Vertreter der so genannten „Moskauer“ und „Kairoer“ Opposition. „Wir wollen die Vorbereitung auf die nächste Runde der Genfer Gespräche am 8. Februar besprechen“, sagte der Leiter der Volksfront für Wandel und Freiheit, Qadri Dschamil. „Wir sind davon überzeugt, dass direkte Verhandlungen nötig sind, um diese Runde erfolgreich abzuschließen. Dafür ist eine Delegation notwendig, die das gesamte Spektrum der Opposition vertritt, ohne Ausnahmen und Hegemonie. Diese Frage wird angeschnitten.“

Laut Dschamil haben die Gespräche in Astana den Verhandlungsprozess positiv beeinflusst. „Die Frage des Waffenstillstands wurde gelöst, die der Grund für das Einfrieren und die Einstellung der früheren Verhandlungsrunden in Genf war. Jetzt ist der Weg zu Verhandlungen frei, man kann eine politische Lösung anstreben.“ Es scheint möglich, dass die bewaffnete Opposition Syriens, die in Astana anwesend war, jetzt an den Genfer Prozess angeschlossen wird.

Seine Teilnahme bestätigte via Facebook auch der Oppositionelle Dschihad Makdissi, der frühere Sprecher des Außenministeriums Syriens. Ihm zufolge wird das Treffen mit Lawrow einen ausschließlich konsultativen Charakter haben. Zur Teilnahme an den Gesprächen mit Lawrow ist auch der europäische Vertreter der kurdischen Partei der Demokratischen Union, Chaled Issa, gekommen. Zudem wird der Vertreter des Kurdischen Nationalrats erwartet. Sie werden wohl die Föderalisierung Syriens und offizielle Anerkennung der territorialen Autonomie der Kurden erörtern.

Der russische Verfassungsentwurf für Syrien, der in Astana vorgelegt wurde, enthielt Punkte über die Schaffung eines kurdischen Autonomiegebiets im Norden Syriens. Allerdings entsprechen seine Formulierungen kaum den Interessen der kurdischen Bevölkerung. „Die Verfassung in diesem Format schützt nicht ausreichend die Rechte der Kurden“, sagte das Mitglied des Nationalen Kongresses Kurdistans, Farhat Patijew. „Dort geht es um eine kulturelle, nicht territoriale Autonomie. Allerdings gibt es auch eine positive Seite – die syrischen Kurden traten aktiv für den Wechsel der Bezeichnung des Landes ein, im Entwurf der russischen Seite heißt die arabische Republik einfach ‚Republik‘. Das ist ein positiver Schritt“, so Patijew.