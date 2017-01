Bei dem Angriff auf eine Moschee in Quebec, bei dem zwei maskierte Männer am Sonntag das Gebäude stürmten, das Feuer auf die Betenden eröffneten und „Allahu akbar“ riefen, kamen sechs Menschen ums Leben, 18 wurden verletzt. Es ist der erste Anschlag in der Geschichte des Landes, der gegen Muslime gerichtet war. Er ereignete sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Proteste gegen Trumps Terrorschutz-Dekret , mit dem er die Einreisebedingungen für Staatsbürger mehrerer islamischer Länder verschärfte.

Das benachbarte Kanada bot sofort an, Flüchtlinge aufzunehmen, die wegen Trumps Dekret nicht in die USA einreisen durften. Angesichts dessen ist der Terroranschlag in Quebec ein Härtetest für die Migrationspolitik des kanadischen Premiers Justin Trudeau, die für Offenheit wirbt und eine Alternative für die „Politik der verschlossenen Türen” von Trump bietet.

© REUTERS/ Mathieu Belanger Terroranschlag in Quebec: Neue Details zu mutmaßlichen Attentätern

Die Reaktion der kanadischen Führung auf den Terroranschlag wird zeigen, inwieweit die westlichen Verbündeten der USA angesichts der zunehmenden Terrorgefahr bereit sind, ihre Migrationspolitik zu revidieren und Trumps Beispiel zu folgen.

Die Erklärung des kanadischen Premiers bestätigte, dass er Trumps Weg nicht mitgehen und die Türen für Migranten weiterhin offen halten will.

Trudeau verurteilte „sinnlose Gewaltaktionen“ und erinnerte seine Mitbürger daran, dass die Stärke der Kanadier in Vielfalt und religiöser Toleranz bestehe. Er bezeichnete die kanadischen Muslime als „wichtigen Bestandteil der Gesellschaft“ und versprach, dass die Sicherheitsorgane alle notwendigen Maßnahmen zur Bestrafung der Verantwortlichen und zum Schutz der kanadischen Staatsbürger treffen werden.

© REUTERS/ Mathieu Belanger Anschlag in Quebec: Namen der mutmaßlichen Attentäter bekanntgegeben

Der als Teenager aus Somalia geflüchtete kanadische Einwanderungsminister Ahmed Hussen sagte, dass Kanada bereit sei, Flüchtlingen aus Problemregionen Asyl zu gewähren, denen die Einreise in die USA verboten wurde.

Trumps Einschränkungsmaßnahmen könnten für Spannungen zwischen Ottawa und Washington sorgen, weil unklar ist, ob Kanadier mit Doppelstaatsangehörigkeit jetzt frei in die USA einreisen können. Zunächst berichtete das US-Außenministerium, dass das Einreiseverbot auch für Kanadier gelten wird, doch dann sicherte Präsidentenberater Mike Flynn der kanadischen Seite zu, dass kanadische Staatsbürger von dem Dekret nicht betroffen sind.

Der kanadische nationale Sicherheitsberater Daniel Jean sagte bei einem Gespräch mit Flynn, dass die neuen Einreiseverbote der US-Administration die Welt nicht sicherer machen würden.

© REUTERS/ Mathieu Belanger Quebec: Mutmaßlicher Täter wegen sechsfachen Mordes angeklagt

Mehr als 200 Leiter führender kanadischer Hightech-Unternehmen wandten sich in einem offenen Brief an die kanadische Führung mit der Bitte, Bedingungen für die Beschäftigung von Spezialisten unabhängig von ihrem Herkunftsland zu schaffen. „Falls die USA nicht daran interessiert sind, begabte Menschen aus der ganzen Welt aufzunehmen und sie an der Grenze zurückgeschickt werden, werden wir uns freuen, sie bei uns zu empfangen“, sagte Jennifer Moss von Tech Without Borders.

Laut dem Chef des Moskauer Büros der US-Zeitung „Christian Science Monitor“, dem Kanadier Fred Weir, ähnelt die kanadische Herangehensweise beim Migrationsproblem eher dem europäischen und bietet trotz des Anschlags in Quebec eine Alternative für Trumps „Politik der verschlossenen Türen”.