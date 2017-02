Werden philippinische Polizisten nun auf einander schießen?

Am Montag erklärte der Duterte, die philippinische Polizei sei „bis in ihre Wurzeln korrupt“, und stellte die seit sieben Monaten – sprich seit seinem Amtsantritt – gelaufene Anti-Drogen-Kampagne provisorisch ein. Nach seinen Worten sind etwa 40 Prozent aller Polizisten „Schurken – genauso wie die Drogenhändler“. Er präzisierte jedoch nicht, aus welchen Quellen er diese Zahlen habe.

„Ich sage allen käuflichen Polizisten: Passt auf! Wir kämpfen jetzt nicht gegen Drogen, sondern gegen Gesindel“, stimmte der Polizeichef Ronald Dela Rosa dem Präsidenten zu. „Wir werden unsere Reihen säubern. Ich sage allen in kriminelle Geschäfte verwickelten Polizisten: Ihr sollt wissen – Ihr werdet von unserem Dienst für interne Ermittlungen getötet!“

Ein neues Kapitel dieser Geschichte hatte im Oktober 2016 begonnen, als im Gebäude der philippinischen Polizeihauptverwaltung ein koreanischer Unternehmer gefoltert und getötet wurde. Nach einer internen Ermittlung wurde festgestellt, dass zwei Polizisten ihn unter dem Vorwand eines Haftbefehls für Drogenbesitz erpresst und später gefoltert und getötet hatten. Danach erpressten sie auch noch die Gattin des Unternehmers, ohne ihr mitzuteilen, dass er zu dem Zeitpunkt schon tot war.

Am 24. Januar musste der Pressesprecher des Präsidenten Duterte, Ernesto Abella, sich bei der Gattin des ermordeten Geschäftsmannes und dem ganzen Volk Südkoreas offiziell entschuldigen.

„Wie Hitler Juden massakrierte“: Duterte will Holocaust für Drogenabhängige

Erst nach diesem internationalen Skandal beschloss man in Manila, sich mit diesem Problem ernsthaft auseinanderzusetzen.

Präsident Duterte präzisierte allerdings zugleich, dass die Anti-Drogen-Kampagne nach der Säuberung der Polizei fortgesetzt werde. Noch mehr als das: Er verlängerte sie für seine ganze Amtszeit bis 2022, obwohl sie zunächst erst bis März dieses Jahres dauern sollte. „Vergessen Sie den März – ich werde bis zum letzten Tag meiner Amtszeit dagegen kämpfen“, betonte der Staatschef.

Wenn das wirklich so sein sollte, dann könnten in den Philippinen in dieser Zeit rund 72.000 Menschen von Polizisten und der Bürgerwehr für Drogenhandel und —konsum getötet werden.

Gleich nach seinem Amtsantritt hatte Duterte seine Mitbürger aufgefordert, Drogensüchtige und Drogenhändler auf der Stelle zu töten, und betonte, er übernehme die Verantwortung dafür. Bis dato wurden auf diese Weise etwa 7000 Menschen getötet, darunter etwa 2500 von Polizeibeamten und mehr als 4000 von der Bürgerwehr unter unklaren Umständen.

Politische Opponenten des Präsidenten zeigen sich über seine geistige Gesundheit beunruhigt. „Ich mache mir Sorgen über die Vernunft unseres Präsidenten“, sagte die Senatorin Leila de Lima. „Er sagte jüngst, die Polizei wäre total verfault, machte aber gleichzeitig die Polizei für die Anti-Drogen-Kampagne verantwortlich. Das ist ein Widerspruch.“