Bundeskanzlerin greift nach türkischem Strohhalm

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist demnach am heutigen Donnerstag nach Ankara zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es handelt sich dabei um einen außerordentlichen Besuch vor dem Hintergrund der derzeit recht unausgewogenen Beziehungen zwischen Berlin und Ankara.

Merkel spielte die Hauptrolle beim Aufbau der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Jetzt stellt sich heraus, dass sie mit der britischen Regierungschefin Theresa May eine Rivalin hat. Letztere hat nicht nur Washington vor Merkel besucht, sondern auch erfolgreiche Verhandlungen mit Erdogan abgehalten, bei denen eine Ausweitung der Kooperation vereinbart wurde. Im Ergebnis wurde ein Abkommen im Wert von 100 Millionen Pfund über die gemeinsame Produktion des Kampfjets TF-X abgeschlossen. „Das ist mehr als einfach ein Handelsabkommen“, sagte May dazu.

Neben dem türkischen Aspekt der EU-Politik sind die Deutschen über den Einfluss Ankaras und Erdogans auf die drei Millionen große türkische Diaspora beunruhigt. Noch mehr ist Berlin aber mit der Tatsache unzufrieden, dass die Ausrichtung auf die Türkei als entscheidender Faktor bei der Migrationsfrage nicht mehr so gut funktioniert.

Der im März abgeschlossene Flüchtlingsdeal kommt nicht richtig zum Tragen. Der Abbau des Migrationsstroms wurde vor allem mit der Sperrung der Balkan-Route durch die Länder der Region gewährleistet. Das Abkommen mit der Türkei, das von Merkel initiiert wurde, verzeichnete bislang keine solchen Erfolge. Der Deal sah im Tausch gegen drei Milliarden Euro für die Türkei vor, dass Ankara bei der Aufnahme der Flüchtlinge, die von den griechischen Inseln kommen, syrische Flüchtlinge legal anmelden und in die EU-Länder schicken kann.

Nach EU-Statistiken seien aus Griechenland seit der Unterzeichnung des Abkommens nur 801 Flüchtlinge zurück in die Türkei gekommen, so „Die Welt“. In derselben Zeit wurden in EU-Ländern 2672 Syrer legal aufgenommen, darunter 1060 in Deutschland, die Hälfte davon in den ersten zwei Monaten der Gültigkeitsdauer des Abkommens.

Die Deutschen sind beunruhigt über die Hunderttausenden Flüchtlinge. Das Scheitern des Abkommens zeigt, wie ineffizient die Flüchtlingspolitik Merkels ist, die ohnehin sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes, darunter in den USA, verurteilt wird. Angesichts der kommenden Bundestagswahl kann sich das negativ auf den Wahlkampf der Union und Merkel auswirken.

Es wird das erste Treffen zwischen Merkel und Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei sein. 40 türkische Offiziere baten vor wenigen Tagen um politisches Asyl in Deutschland. Ankara wird sicherlich ihre Auslieferung fordern, wie dies bereits mit Griechenland der Fall war. Allerdings wird Merkel kaum darauf eingehen. Ihr Besuch wird von Verkündigungen der Abgeordneten begleitet, dass die Bundeskanzlerin bei den Gesprächen in Ankara die Einhaltung der Menschenrechte, der Pressefreiheit und ähnliches thematisieren soll. Deswegen kann man derzeit kaum sagen, ob der Versuch, das Abkommen zwischen der EU und der Türkei wiederzubeleben, erfolgreich sein wird.