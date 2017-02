Am Donnerstag wirkte Berlin fast wie verlassen, schreibt das Blatt: Merkel war zu Verhandlungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Ankara gereist. Aber das war nicht die Top-Nachricht des Tages. Außenpolitik-Neuling Gabriel reiste am selben Tag auf Einladung des neuen Außenministers Rex Tillerson nach Washington, um am Donnerstag den ersten Kontakt zur Administration Trumps herzustellen.

© AFP 2016/ Federico Gambarini Trump-Telefonate: mit Moskau zusammengehen, Berlin an kurzer Leine halten

Angesichts der vielseitigen Bedeutung der amerikanisch-deutschen Beziehungen und des Gewichts beider Staaten in internationalen Angelegenheiten, liegt die Wichtigkeit dieses Ereignisses auf der Hand, insbesondere vor dem Hintergrund all der Kritik, Verdächtigungen und Mutmaßungen hinsichtlich eines neuen Kurses der US-Administration.

Die „Bild”-Zeitung veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse des Meinungsforschungsinstituts Insa. Demnach unterstützen sehr viele Deutsche trotz Merkels Kritik die Begrenzung der Einwanderung. Gleichzeitig äußerten sich laut Umfragen angeblich 84 Prozent der Deutschen gegen die jüngsten Beschlüsse der US-Administration in Bezug auf Einwanderer aus muslimischen Ländern. 87 Prozent möchten keinen Staatschef wie Trump haben.

„Bild“-Bilder-Analyse: Wie Trump mit Putin sprach, und wie mit Merkel

Die Bundesregierung weiß jedoch, dass dieser nicht zu stoppen ist: Trotzdem erwies es sich als problematisch, sich der neuen Situation sofort anzupassen. Zu schmerzhaft waren die Einschätzungen des neuen US-Präsidenten über die Vorteile des Brexit, die angeblich obsolete Nato, die Fehlerhaftigkeit der Flüchtlingspolitik.

Es entstand der Eindruck, dass sich Berlin von neuen Entwicklungen abgrenzt und in einer „EU-Festung“ den Plänen Trumps Widerstand leisten will. Dies beeinflusste vielleicht auch die Tatsache, dass nicht die doch so angesehene Merkel die erste deutsche Gesprächspartnerin Trumps war. Allerdings ist klar, dass die Seiten ohne persönlichen Kontakt auf höchster Ebene nicht auskommen werden. Die Vorbereitung des Treffens zwischen Trump und Merkel ist wohl eines der Hauptthemen der Verhandlungen der Außenminister in Washington.

Globalisierung ohne Trump: „Merkel vergaß auf einmal ihre Vorwürfe gegen China“

Es werden viele Fragen besprochen. Laut dem deutschen Außenminister kann die Welt nicht warten, weil es dringende internationale Themen gebe, die von Deutschland und Amerika sowie Europa und Amerika abgestimmt werden müssten. Von Russland war bis dahin noch nicht die Rede, allerdings ist klar, dass die Erörterung der Beziehungen mit Moskau in verschiedenen Aspekten im Dialog zwischen den USA und Deutschland nicht zu vermeiden ist. Laut Gabriel hat Berlin vor allem Fragen in Bezug auf den neuen außenpolitischen Kurs, die Beziehungen zur EU, Nato und Weltordnung.