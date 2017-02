Berlin erlebt fast „Februar-Revolution“

Merkel trifft im Wahlkampf auf den starken SPD-Herausforderer Schulz. Die Umfragewerte der SPD gingen in den letzten Tagen auf 29 Prozent hoch, während die CDU bei nur noch wenig mehr — 34 Prozent — steht. Hätten die Wahlen am vergangenen Sonntag stattgefunden, wäre Schulz nach einer Umfrage von Infratest Dimap auf 50 Prozent und Merkel nur auf 34 Prozent der Stimmen gekommen.

„Mit einem Mal wirkt Kanzlerin Merkel durchaus bezwingbar“, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Natürlich lägen die Wahlen noch in weiter Ferne und Merkel sei ein politisches Schwergewicht, was den Wahlkampf maßgeblich beeinflussen könne. In München wurden nun auch die wichtigsten Punkte des allgemeinen Wahlprogramms abgestimmt. Die Risse in der Beziehung zwischen CDU-Chefin und dem CSU-Hausherr Horst Seehofer wurden zwar gekittet, aber nicht beseitigt.

Beim Thema Migrationspolitik gibt es weiterhin Kontroversen. Dasselbe betrifft die antirussischen Sanktionen. Seehofer ist für eine Aufhebung , Merkel für Verlängerung. In Sachen Wahlstrategie setzt die bayerische Schwesterpartei vor allem auf den Kampf gegen das Gespenst der rot-rot-grünen Koalition, die CDU hingegen legt ihr Augenmerk auf den sozialdemokratischen Rivalen. Das allgemeine Ziel der Union bei der Wahl – mindestens 40 Prozent.

Der Wahlkampf verspricht spannend zu werden. Der Trumpf der SPD ist Schulz‘ neues Gesicht, der offen darüber spricht, dass „Millionen von Menschen fühlen, dass es in diesem Staat nicht gerecht zugeht“. Aber geht es in der SPD selbst gerecht zu, wenn die Führung plötzlich einen anderen Kanzlerkandidaten ernennt, als geplant war? Offiziell soll dieser Beschluss beim Parteitag im März gefasst werden.

Berlin sucht derweil noch nach einem Schlüssel zur neuen US-Administration. Der aus Washington gerade zurückgekehrte Außenminister Sigmar Gabriel empfiehlt seinen Kollegen, den Kontakt zu Vertretern der US-Behörden aufzunehmen. Doch wie soll dies gemacht werden, wenn Deutschland buchstäblich vom Tsunami der Anti-Trump-Propaganda überflutet wird? Die tröstlichen Nachrichten, dass der US-Präsident die EU nicht spalten will und zu den Gipfeln der G7, Nato und G20 kommt, können diese Lawine nicht stoppen. Auf dem Cover des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel” ist Trump mit einem blutigen Messer und dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue zu sehen — die Illustration erinnert an die IS-Henker. „Spiegel”-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer bezeichnet Trump als Bedrohung für die USA und meint, dass sich Deutschland auf Widerstand vorbereiten sollte. Ein neuer Tiefpunkt des Journalismus?

Auch Schulz gießt Öl ins Feuer und behauptet, dass Trump die Demokratie bedrohe und mit der Sicherheit der westlichen Welt spiele. Er ruft dazu auf, sich von der Politik des neuen US-Präsidenten zu distanzieren. In der Zwischenzeit sammelt die Bundesregierung nach und nach Informationen und wartet ab.

Gabriel hat in Washington eine Vorstellung davon bekommen, wie die neue US-Administration ihre Positionen und Politik zu den wichtigsten internationalen Themen ausarbeitet. Man kann hoffen, dass Russland und die USA sich einigen werden. Dabei sollte dies nicht zum Nachteil der Ukraine bzw. Europa werden. Laut dem deutschen Außenminister könnte der Abbau der Spannungen zwischen Russland und den USA die Regelungen in Syrien und im Donbass sowie den Abrüstungsprozess in Europa fördern.