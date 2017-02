Flüchtlingsproblem: Merkel lässt jetzt Recht vor Gnade ergehen

Das „Spiegel“-Magazin will jedenfalls Einzelheiten zu Merkels neuen Initiativen in der Migrationspolitik erfahren haben: Unter anderem sollen so genannte „Bundesausreisezentren“ für die Flüchtlinge eingerichtet werden, deren Asylanträge abgelehnt werden.

Von denen könnte es bald viel mehr als früher geben. Denn früher erhielten im Durchschnitt drei von vier Antragstellern den Flüchtlingsstatus. Jetzt verfügte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aber „fortlaufend eine hohe Zahl von Asylanträgen von Personen abzulehnen, die keines Schutzes in Deutschland bedürfen“.

In diesem Jahr sind für Abschiebungsmaßnahmen 90 Millionen Euro vorgesehen. Dabei werden Einwanderer, die sich bereit zeigen, Deutschland zu verlassen, eine Art „Reisegeld“ bekommen: Es handelt sich um 4200 Euro für eine fünfköpfige Familie. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie später nicht wieder versuchen könnten, anderweitig in die EU einzureisen.

Vorerst hat sich Berlin für einen relativ leichten Weg entschieden, um seine Beziehungen zu Menschenrechtlern und liberalen Parteien nicht zu belasten: Abgeschoben werden vor allem Einwanderer aus relativ sicheren Ländern wie Marokko, Tunesien, Nigeria, Serbien und Albanien.

Laut dem deutschen Statistikamt konnte auch früher im Durchschnitt nur einer von elf Marokkanern oder Tunesiern beweisen, dass er in seiner Heimat wirklich gefährdet ist, während fast alle Asylbewerber aus Syrien und Eritrea den Flüchtlingsstatus erhielten und in der Bundesrepublik bleiben durften. Zum Vergleich: Das neue Terrorschutz-Dekret vor US-Präsident Donald Trump sieht das absolute Verbot für die Aufnahme syrischer Flüchtlinge vor, denn ihre eventuelle Verbindung zu terroristischen Gruppierungen können nicht überprüft werden.

Ob die Bundesregierung die „Selektion“ der Asylbewerber noch vor der Bundestagswahl im September vollenden kann? In wenigen Tagen ist Merkels Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer geplant, das vor allem dem Thema Intensivierung der Abschiebung gewidmet sein wird – trotz der Proteste von Grünen und Linken, die über den Sinneswandel in Berlin empört sind.

Vor den meisten EU-Ländern steht die Frage: Wohin könnten die Einwanderer ausgewiesen werden, deren Asylanträge abgelehnt wurden? Berlin plädiert für die Einrichtung von Abfanglagern in Afrika, wohin Zuwanderer gebracht werden sollen, die nach Europa kommen. Die Flüchtlinge aus Libyen sollen dem Bundesinnenministerium zufolge in Lagern in Tunesien und Ägypten untergebracht werden, wo es relativ sicher ist.

Diejenigen von ihnen, deren Asylanträgen stattgegeben wird, werden dann auf sicherem Weg in die Alte Welt befördert, während die anderen aufgefordert werden, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Ein ähnliches Verfahren gibt es in Australien, wo der Anteil illegaler Einwanderer in den letzten Jahren nahezu bei null liegt.