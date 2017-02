Deutsche Polizei sucht nach „Hand Ankaras“ in Moscheen

© AFP 2016/ Julian Stratenschulte / dpa Polizei-Razzia in Berliner Salafisten-Moschee: Drei Terrorverdächtige festgenommen

Zu Ditib gehören rund 900 Moscheegemeinden in Deutschland. Der Verband untersteht letztlich der Kontrolle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wie „Spiegel Online” berichtet. Das Ermittlungsverfahren gehe auf eine Strafanzeige des religionspolitischen Sprechers der Grünen im Bundestag, Volker Beck, zurück. Beck habe der Bundesanwaltschaft im Dezember brisantes Material übermittelt, so das Magazin. Laut dem Politiker konnten allerdings einige der wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit Verdächtigen wegen einer zu späten Einleitung des Verfahrens das Land verlassen. Die Namen der Angeklagten wurden nicht bekanntgegeben.

Ditib galt seit vielen Jahren als eines der wichtigsten Themen für die Regierung in Berlin – die Kontrolle eines Nato-Verbündeten und das Ansehen des türkischen Islams schützten sie vor der Ausbreitung der radikalen Ideologie und machten Ditib zum starken Verbündeten bei deren Bekämpfung. Deutschland schaute weg, als der Verein und die türkische Regierung sich zu Beginn der 2000er Jahre aneinander annäherten. Doch nach dem gescheiterten Putschversuch, der den Gülen-Anhängern vorgeworfen wurde, und danach begonnenen Säuberungen im Staatsapparat, änderte sich das Verhalten zur „islamischen Hand“ der türkischen Regierung. Auch zuvor hatte es Anlässe dazu gegeben – die vom Vorsitzenden des türkischen Parlaments im April 2016 gemachte Verkündigung über die Schaffung einer neuen Verfassung, sie sich auf die Werte des Islams stützen solle, löste großes Aufsehen und kritische Reaktionen aus. Deutsche Experten bezeichneten dies als realen Versuch zur Islamisierung der Republik. Damals stellte man sich die Frage: Was predigen die aus der Türkei kommenden Geistlichen in Hunderten Moscheen, die häufig gar kein Deutsch sprechen?

© Sputnik/ Ilona Pfeffer Politiker besorgt über Erdogans Einfluss auf Türken in Deutschland

Der Verband dementierte in einer am 13. Februar veröffentlichten Erklärung die Vorwürfe, etwas mit der Tätigkeit der Geistlichen, die persönliche Daten der Gemeindemitglieder sammelten, zu tun zu haben und schob Diyanet, der türkischen Religionsbehörde, die Verantwortung zu: „Ditib ist kein Arbeitgeber der angeklagten Geistlichen. Während der Besprechung dieser Frage mit Diyanet, der die administrative Kontrolle über sie hat, wurde vorgeschlagen, gemeinsam nach Wegen zur Lösung dieser Situation zu suchen, um ihre Wiederholung zu vermeiden“. Allerdings konnte diese Erklärung die Durchsuchungen, die zwei Tage später erfolgten, nicht verhindern. Wie die „Deutsche Welle” berichtete, sprach der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Ole Schröder von der notwendigen Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen des Ditib als religiösen Verbandes durch die Bundesländer. Sollten die Kriterien nicht erfüllt, könnte die Organisation mit ihrer 30-jährigen Geschichte vor dem Aus stehen.