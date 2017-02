USA überschätzen fremde Staatsbudgets

© REUTERS/ Ints Kalnins Nato unter US-Druck

Mattis warnte: Falls die Nato-Mitgliedsstaaten sich bis Jahresende nicht verpflichten, ihre Rüstungsetats auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen, werden die USA ihre Verpflichtungen nach unten korrigieren.

US-Präsident Donald Trump äußerte bereits während seines Wahlkampfes Zweifel an Effizienz und Finanzierungsprinzipien der Allianz. Nach seinem Machtantritt sagte er: „Wir bitten, dass alle Nato-Mitgliedsstaaten notwendige Finanzbeiträge leisten. Viele machen das nicht. Viele sind sogar weit davon entfernt.“

Mattis entwickelte dieses Thema in Form eines Ultimatums. „Die Amerikaner können für die künftige Sicherheit Ihrer Kinder nicht mehr als Sie selbst tun. Falls Sie nicht wollen, dass die USA ihre Verpflichtungen in Richtung Senkung revidieren, sollten Sie Unterstützung für unser kollektives Verteidigungssystem zeigen“, sagte der Pentagon-Chef und forderte konkrete Pläne zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben bis Jahresende. Ihm zufolge können die US-Steuerzahler nicht mehr die hohe finanzielle Last zum Schutz der westlichen Werte tragen.

Aktuell erfüllen nur fünf der 28 Nato-Länder – die USA, Großbritannien, Estland, Polen und Griechenland – diese Verpflichtung.

Allerdings sicherte Mattis zu, dass die Allianz das Fundament für die USA und die gesamte transatlantische Gemeinschaft bleibt. „Die Nato erlebt eine Transformation, sie passt sich den Sicherheitsherausforderungen an“, sagte Mattis.

Neben Finanzfragen besprachen die Minister den Antiterrorkampf, die Stabilisierung der Situation im Nahen Osten und den Schutz der Nato-Grenzen. Laut hochrangigen Quellen erörterten sie hinter verschlossenen Türen die Zukunft der Nato-Mission in Afghanistan nach 2018, die Situation im Irak und den Kampf gegen Terrororganisationen.

Zu den konkreten Schritten in dieser Richtung gehört der Beschluss über die Einrichtung einer Nato-Kommandostelle in Neapel zum Schutz vor Bedrohungen aus dem Süden.

Die „russische Bedrohung“ wurde diesmal sehr zurückhaltend kommentiert. Laut Stoltenberg will sich die Nato in Bezug auf Russland weiter an die Herangehensweise „Verteidigung und Dialog“ halten.

Laut hochrangigen Nato-Vertretern werden die Teilnehmer am Donnerstag nochmals das Festhalten am aktuellen Russland-Kurs bestätigen. Es bestehe kein Bedarf, die jetzige Herangehensweise zu ändern, hieß es im Nato-Hauptquartier.

Darüber hinaus wird Moskau auch in einem anderen Kontext erwähnt. Laut Stoltenberg arbeitet die Nato ununterbrochen an der Festigung ihrer Sicherheit, indem sie sich auf die neuen Gefahren einstellt. 2016 sei die Zahl von Hackerangriffen auf die Nato-Infrastruktur um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. „Cyberangriffe und Cybervorfälle werden intensiver und ausgeklügelter. Wir bekommen Berichte über verschiedene Typen von Cyberbedrohungen und sehen Berichte, dass hinter einigen davon Russland steht“, so Stoltenberg.